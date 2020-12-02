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Культовый альбом N.R.M. «Тры чарапахі» издадут на виниле

02.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Культовый альбом N.R.M. «Тры чарапахі» издадут на виниле

  • 2.12.2020, 12:49
Культовый альбом N.R.M. «Тры чарапахі» издадут на виниле

Запланированный тираж издания — 300 экземпляров.

Легендарный альбом N.R.M. «Тры чарапахі» впервые официально выйдет на виниловой пластинке. Запланированный тираж издания — 300 экземпляров, цена — 90 рублей. Предзаказ уже доступен, а доставка возможна по всему миру, пишет tut.by.

Пластинку «Тры чарапахі» выпустит лейбл Mediacube Music, который весной официально издал все «классические» альбомы N.R.M. на цифровых площадках. Получить диск можно только по предзаказу в интернет-магазине mc-music.by с доставкой по всему миру. Сроки производства — около трех месяцев.

«Тры чарапахі» — один из главных белорусских музыкальных альбомов всех времен, который был создан классическим составом N.R.M.: Лявон Вольский (вокал, гитара), Пит Павлов (гитара), Юрась Левков (бас-гитара), Олег «Алезис» Демидович (барабаны). Диск принес группе культовый статус, а заглавная песня из него стала настоящим народным хитом.

В 2010 году пути группы N.R.M. и Лявона Вольского разошлись. Но в августе 2020 квартет собрался классическим составом, чтобы исполнить вместе песню «Тры чарапахі» на видео. Дальнейших планов на совместные выступления у музыкантов нет.

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Запланированный тираж издания — 300 экземпляров.
 
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