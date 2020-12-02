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Культовый альбом N.R.M. «Тры чарапахі» издадут на виниле
Источник материала: Хартия'97
Культовый альбом N.R.M. «Тры чарапахі» издадут на виниле
Запланированный тираж издания — 300 экземпляров.
Легендарный альбом N.R.M. «Тры чарапахі» впервые официально выйдет на виниловой пластинке. Запланированный тираж издания — 300 экземпляров, цена — 90 рублей. Предзаказ уже доступен, а доставка возможна по всему миру, пишет
Пластинку «Тры чарапахі» выпустит лейбл Mediacube Music, который весной официально издал все «классические» альбомы N.R.M. на цифровых площадках. Получить диск можно только по предзаказу в интернет-магазине mc-music.by с доставкой по всему миру. Сроки производства — около трех месяцев.
«Тры чарапахі» — один из главных белорусских музыкальных альбомов всех времен, который был создан классическим составом N.R.M.: Лявон Вольский (вокал, гитара), Пит Павлов (гитара), Юрась Левков (бас-гитара), Олег «Алезис» Демидович (барабаны). Диск принес группе культовый статус, а заглавная песня из него стала настоящим народным хитом.
В 2010 году пути группы N.R.M. и Лявона Вольского разошлись. Но в августе 2020 квартет собрался классическим составом, чтобы исполнить вместе песню «Тры чарапахі» на видео. Дальнейших планов на совместные выступления у музыкантов нет.
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Запланированный тираж издания — 300 экземпляров.
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