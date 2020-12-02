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Партизаны Велозавода провели акцию солидарности с медиками
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Велозавода провели акцию солидарности с медиками
Вместе мы сможем все.
Партизаны Велозавода поблагодарили медиков районной поликлиники, которые каждый день стоят на страже здоровья. «Вместе мы сможем все!», — заявляют жители Велозавода.
Фото опубликовал телеграм-канал
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