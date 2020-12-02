Источник материала: Хартия'97

Под российской экономикой тикает «инфляционная бомба» 4 2.12.2020, 12:34

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Темпы инфляции достигли максимума с февраля 2019 года.

Ноябрь принес дальнейшее ухудшение ситуации в промышленном секторе российской экономики, который, согласно Росстату, резко ускорил падение осенью после непродолжительного восстановления в летние месяцы, сообщает finanz.ru .

Российские промпредприятия столкнулись с новым снижением спроса, были вынуждены уменьшить объемы производства и резко ускорили сокращение штата, показал опрос IHS Markit, в котором участвовали собственники и топ-менеджеры 300 крупных компаний.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по итогам месяца опустился с 46,9 до 46,3 пункта, показав худшее значение с мая, когда в стране действовал режим нерабочих дней.

Индикатор, отслеживающий общую конъюнктуру рынка, второй месяц подряд держится в зоне рецессии (ниже 50 пунктов), причем темпы спада ускоряются, констатирует Markit в релизе.

В ноябре объем новых заказов сократился максимально за 6 месяцев за счет провала внутренного спроса, темпы сжатия которого побили рекорды с декабря 2018 года. Объемы выпуска упали максимально с мая, а занятость на промышленных предприятиях - рекордно с июня.

Впрочем, наиболее сильной головной болью для промышленности стала девальвация рубля. Скачок курса доллара почти до 80 рублей, а евро - выше 90 рублей взвинтил цены на импортное сырье, материалы и оборудование.

В результате затраты фабрик и заводов на производственный процесс подскочили с рекордной скоростью почти за 6 лет.

Помимо девальвации сказались проблемы в цепочках поставок. «Нехватка сырья и задержки с транспортировкой увеличивали бремя расходов», - отмечает экономист Markit Шиан Джонс. - При этом компании стремились переложить хотя бы часть повышения на клиентов, резко увеличив отпускные цены».

Темпы инфляции на уровне производителей достигли максимума с февраля 2019 года, но полностью компенсировать бремя расходов мешает сжатие платежеспособного спроса, и ряд компаний были вынуждены резко сократить объем закупок.

Крутое пике рубля - на 20% с начала года - превращается в бомбу замедленного действия для российской экономики, которая импортирует товары почти на такую же сумму, какую Минфин собирает в бюджет (240 млрд долларов в прошлом году).

«Мы на 70-90%, а то и больше зависим от импорта технологий и оборудования», - напоминает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Согласно Росстату, напомним, в октябре темпы промышленного спада в России ускорились с 4,9% до 5,9%. При этом фабрики и заводы, не связанные с сырьевой трубой, зафиксировали обвал выпуска на 4,4%, показав худший результат с апреля-мая.

Рухнули объемы производства в металлообработке (-27,4%), производстве компьютеров и электроники (-15,5%), кожи и меха (-15,1%), а также загрузка НПЗ (-10,6%).

В плюсе, впрочем, остались отрасли, ориентированные на замещение дорожающего импорта. На 11,5% выросло производство текстиля, на 9,7% мебели, на 1,8% - пищевых продуктов, на 7,6% - изделий из соломки и материалов для плетения.

Инфляция на уровне потребителей, по данным Росстата, ускорилась в 1,6 раза с начала года и к середине ноября достигла 4,3%, пробив верхнюю планку годового прогноза ЦБ (4,2%).

При этом рост цен на продовольственные товары ускорился втрое: накопленным итогом за 10 месяцев продукты подорожали на 3,84%, что стало рекордным значением для сопоставимого периода (октябрь к декабрю) с 2016 года.

В годовом выражении цены на сахар взлетели на 39,8%. Крупы стали дороже на 22%, овощи и фрукты - на 9%, макароны - на 9,3, подсолнечное масло - на 14,5%.

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