Источник материала: Хартия'97

В Минске дорожает проезд в общественном транспорте 6 2.12.2020, 12:27

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Фото: bymedia

Повысятся цены как на разовые талоны, так и на проездные документы.

В Минске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».

Решение Минского горисполкома на этот счет вступит в силу после опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек.

Одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек (сейчас — 65). В экспрессных автобусах — 90.

При продаже водителем талон будет стоить 80 копеек, а в автобусах-экспресс — 95.

Жетон в метро будет стоить 80 копеек.

На 15% повысятся также цены на проездные документы.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за километр.

Последний раз проезд в общественном транспорте Минска дорожал в декабре прошлого года. Тогда цена одной поездки возросла на 5 копеек.

Дорожает проезд и в других регионах Беларуси. С 29 ноября стоимость талона выросла в Гродненской и Гомельской областях, а с 1 декабря — в Бресте. Там талончик в обычных автобусах и троллейбусах подорожал с 60 до 70 копеек.

Напомним, в предыдущие годы также после повышения стоимости проезда в общественном транспорте в одном регионе подобное решение принимали и в остальных областях.

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