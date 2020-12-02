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Экономист про пенсионную реформу: старая модель физически перестает работать, а на новую нет денег
Источник материала: Onliner
Премьер Роман Головченко сегодня
— Эта реформа назревала давно, активно обсуждалась на экспертном и правительственном уровне. Старая модель просто физически перестает работать. Консолидированная пенсия хороша, когда постоянно растет население и на одного пенсионера условно оказывается по два молодых, а на каждого из них — снова двое, когда те постареют. Или если зарплаты быстро растут от поколения к поколению. Но у нас ни того, ни другого. Значит, каждому новому поколению надо отдавать все большую часть доходов на обеспечение пожилых. Дефицит ФСЗН растет.
Лев Львовский отмечает, что в кризисные времена наше правительство традиционно начинает обращаться к советам экономистов. И менее сильно интересуется этими советами в относительно благополучные годы. Почему взялись реформировать именно сейчас?
— Видимо, надеются предотвратить падение экономики без разрешения политического кризиса. Это вряд ли удастся, такая реформа требует максимальной степени доверия между обществом и властью, так как речь идет об очень долгосрочном планировании.
В то же время, независимо от наличия доверия, реформа нужна, уверен ученый. И если удастся грамотно ее провести, пенсии в основном вырастут. Но есть сложность:
— Пенсионные накопительные счета часто являются важнейшим источником длинных инвестиций. Правда, в нашем случае непонятно, как это будет происходить, ведь нужна целая инфраструктура, которой нет. Имеются в виду доверие к банкам и монетарной системе, фондовый рынок, на котором люди смогут инвестировать свои пенсионные накопления, развитый кредитный рынок. Еще — доверие к государству и, в частности, уверенность, что эти деньги не «украдут», не заморозят, программу не свернут для нужд государства в тяжелый для бюджета момент.
Кроме того, объясняет Лев Львовский, переход на накопительную пенсионную систему стоит денег:
— Молодежь должна начать накапливать на своих счетах, а пожилые должны по-прежнему получать пенсию. Такие переходы надо откуда-то финансировать.
Специалист видит несколько вариантов:
Продолжаем наблюдать, что последует за анонсом реформы. А на днях поговорим об этом подробнее.
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