Экономист про пенсионную реформу: старая модель физически перестает работать, а на новую нет денег

Источник материала: Onliner

Премьер Роман Головченко сегодня объявил о переформатировании пенсионной системы. Немного непривычно, что об этом говорит глава правительства. Обычно громкие заявления, касающиеся всех сторон жизни, делал Александр Лукашенко. Возможно, мы наблюдаем признаки той самой «передачи 70—80% полномочий» , о которой он говорил: «Депутаты с правительством пусть обсуждают, рвут друг другу галстуки-рубашки, крутят головы. Потом президент подпишет...» И все же, что это переформатирование может значить на практике? Спросили у старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского.

— Эта реформа назревала давно, активно обсуждалась на экспертном и правительственном уровне. Старая модель просто физически перестает работать. Консолидированная пенсия хороша, когда постоянно растет население и на одного пенсионера условно оказывается по два молодых, а на каждого из них — снова двое, когда те постареют. Или если зарплаты быстро растут от поколения к поколению. Но у нас ни того, ни другого. Значит, каждому новому поколению надо отдавать все большую часть доходов на обеспечение пожилых. Дефицит ФСЗН растет.

Лев Львовский отмечает, что в кризисные времена наше правительство традиционно начинает обращаться к советам экономистов. И менее сильно интересуется этими советами в относительно благополучные годы. Почему взялись реформировать именно сейчас?

— Видимо, надеются предотвратить падение экономики без разрешения политического кризиса. Это вряд ли удастся, такая реформа требует максимальной степени доверия между обществом и властью, так как речь идет об очень долгосрочном планировании.

В то же время, независимо от наличия доверия, реформа нужна, уверен ученый. И если удастся грамотно ее провести, пенсии в основном вырастут. Но есть сложность:

— Пенсионные накопительные счета часто являются важнейшим источником длинных инвестиций. Правда, в нашем случае непонятно, как это будет происходить, ведь нужна целая инфраструктура, которой нет. Имеются в виду доверие к банкам и монетарной системе, фондовый рынок, на котором люди смогут инвестировать свои пенсионные накопления, развитый кредитный рынок. Еще — доверие к государству и, в частности, уверенность, что эти деньги не «украдут», не заморозят, программу не свернут для нужд государства в тяжелый для бюджета момент.

Кроме того, объясняет Лев Львовский, переход на накопительную пенсионную систему стоит денег:

— Молодежь должна начать накапливать на своих счетах, а пожилые должны по-прежнему получать пенсию. Такие переходы надо откуда-то финансировать.

Специалист видит несколько вариантов:

увеличение пенсионного возраста (но это уже делали и без реформы);

приватизация (но у нас проблемы с институтами частной собственности и права в целом);

кредиты (но нам сейчас, кроме РФ, никто их не дает, да и Россия не очень-то сорит деньгами в нашу сторону);

поднять налоги (но они и так очень большие).

Продолжаем наблюдать, что последует за анонсом реформы. А на днях поговорим об этом подробнее.