Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему

Источник материала: Onliner

Найти хорошего парикмахера сложно. Точнее, своего, «индивидуального», который будет понимать с полуслова и сделает хорошо с первого раза. Иногда поход к мастеру выливается в проблемы, а иногда их создает владелец головы самостоятельно. А еще ведь есть модные течения и случаи, когда необходимо показать, что ты не такой (или не такая), как все.

В подборке Boredpanda собраны примеры таких стрижек. Наверняка за некоторыми стоит какая-то объясняющая все история, но нам это не известно.



Говорят, каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. А еще — двое усов



Фото давнее и побывало во многих подборках. Хуже от этого оно не становится



Закон сохранения энергии в действии



Маг-мастер и маг-ученик



Центральный элемент композиции — ухо



Во-первых, это красиво.



Львиная грива. И тепло. А еще туда можно что-нибудь спрятать



В детстве хотел стать микрофоном



Женщина-легенда



Стрижка за миллиард долларов



Попросил парикмахера стрижку в стиле Росомахи. Получился немного другой персонаж



Это топ!



Hadouken!



Мило. Такая борода одновременно и глаз радует, и жить не мешает



Высокая мода недостижима



Когда родители хотят то, чего не хочет ребенок



Объективно, походит на персонажа фильма ужасов



Вполне себе безобидно



Может, музыкант…



Когда очень не хочется показать лысину, а до стиля «Крепкого орешка» не созрел



Победитель во всех номинациях