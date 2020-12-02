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Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему

02.12.2020 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Найти хорошего парикмахера сложно. Точнее, своего, «индивидуального», который будет понимать с полуслова и сделает хорошо с первого раза. Иногда поход к мастеру выливается в проблемы, а иногда их создает владелец головы самостоятельно. А еще ведь есть модные течения и случаи, когда необходимо показать, что ты не такой (или не такая), как все.

В подборке Boredpanda собраны примеры таких стрижек. Наверняка за некоторыми стоит какая-то объясняющая все история, но нам это не известно.

Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Говорят, каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. А еще — двое усов
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Фото давнее и побывало во многих подборках. Хуже от этого оно не становится
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Закон сохранения энергии в действии
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Маг-мастер и маг-ученик
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Центральный элемент композиции — ухо
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Во-первых, это красиво.
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Львиная грива. И тепло. А еще туда можно что-нибудь спрятать
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
В детстве хотел стать микрофоном
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Женщина-легенда
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Стрижка за миллиард долларов
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Попросил парикмахера стрижку в стиле Росомахи. Получился немного другой персонаж
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Это топ!
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Hadouken!
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Мило. Такая борода одновременно и глаз радует, и жить не мешает
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Высокая мода недостижима
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Когда родители хотят то, чего не хочет ребенок
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Объективно, походит на персонажа фильма ужасов
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Вполне себе безобидно
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Может, музыкант…
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
Когда очень не хочется показать лысину, а до стиля «Крепкого орешка» не созрел
Вас плохо постригли? Посмотрите, что значит «плохо» по-настоящему
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Найти хорошего парикмахера сложно. Точнее, своего, «индивидуального», который будет понимать с полуслова и сделает хорошо с первого раза. Иногда поход к мастеру...
 
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