Оставить три года, но платить за два. Головченко рассказал про обсуждение сокращения декретного отпуска

Источник материала: Onliner

Сегодня во время представления программы деятельности правительства до 2025 года депутат Игорь Марзалюк поднял вопрос о декретном отпуске. Он спросил об этом премьер-министра Романа Головченко от имени своих избирательниц.

— Они очень обеспокоены проговариваемым моментом об отмене трехлетнего декретного отпуска. Они просят всех заинтересованных не волноваться об их карьерном росте, они хотят рожать и воспитывать своих детей до трех лет дома, — отметил депутат.

— Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом, — передает БЕЛТА слова премьер-министра. Он подчеркнул, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей.

Головченко также заявил, что один из вариантов изменения декретного отпуска — это оставить три года, но оплачивать два. Он не исключил, что льготу по декретному отпуску могут заменить «какой-то другой». Какой именно, не уточнил.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич добавила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет обсуждаться «на диалоговых площадках» в декабре-январе. Первая встреча по этому вопросу планируется 11 декабря в Смолевичах.