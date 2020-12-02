|
Оставить три года, но платить за два. Головченко рассказал про обсуждение сокращения декретного отпуска
Источник материала: Onliner
Сегодня во время представления программы деятельности правительства до 2025 года депутат Игорь Марзалюк поднял вопрос о декретном отпуске. Он спросил об этом премьер-министра Романа Головченко от имени своих избирательниц.
— Они очень обеспокоены проговариваемым моментом об отмене трехлетнего декретного отпуска. Они просят всех заинтересованных не волноваться об их карьерном росте, они хотят рожать и воспитывать своих детей до трех лет дома, — отметил депутат.
— Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом, —
Головченко также заявил, что один из вариантов изменения декретного отпуска — это оставить три года, но оплачивать два. Он не исключил, что льготу по декретному отпуску могут заменить «какой-то другой». Какой именно, не уточнил.
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич добавила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет обсуждаться «на диалоговых площадках» в декабре-январе. Первая встреча по этому вопросу планируется 11 декабря в Смолевичах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оставить три года, но платить за два. Головченко рассказал про обсуждение сокращения декретного отпуска
Сегодня во время представления программы деятельности правительства до 2025 года депутат Игорь Марзалюк поднял вопрос о декретном отпуске. Он спросил об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)