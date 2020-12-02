Путин высказался о событиях в Беларуси

Источник материала: Onliner

Сегодня в онлайн-формате стартовал саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Во время своего выступления Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Беларуси, передает БЕЛТА. Он отметил, что на страну оказывается «беспрецедентное давление». Александр Лукашенко заявил про «оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси».

— Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойной. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства — члена ОДКБ, а также послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане, — отметил Путин.

В целом он заявил, что Россия, председательствуя в нынешнем году в ОДКБ, фокусировала усилия на дальнейшем развитии стратегического партнерства и продолжении открытого диалога по всему спектру проблем обеспечения безопасности. По результатам работы страны ОДКБ подготовили солидный пакет договоренностей, в их числе итоговая декларация Совета коллективной безопасности, заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства и несколько решений, обновленная антинаркотическая стратегия.

Лукашенко между тем заявил про «оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси». Он подчеркнул, что Беларусь в этом году испытывает на себе «откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства».

— Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси, — сказал Лукашенко. — Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран.