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В Витебской области с 3 декабря подорожает проезд в общественном транспорте
Источник материала: Tut.by
В Витебской области с 3 декабря подорожает проезд в общественном транспорте — талончик будет стоить 70 копеек. Проездной на месяц на три вида транспорта обойдется в 50 с лишним рублей. Соответствующее решение
Талончик дорожает на 10 копеек — с 60 до 70 копеек.
Проездной на один вид транспорта на 10 дней в Витебске будет стоить 11 рублей 8 копеек, на месяц — 31,5 рубля. За проездной на два вида на декаду придется отдать 14 рублей 79 копеек, на месяц — 42 рубля 4 копейки. Проездной на три вида на декаду обойдется в 17 рублей 56 копеек, на месяц — в 50 рублей 12 копеек.
До этого в Витебске проездной на один вид транспорта на декаду стоил 9,5 рубля, на месяц — 27 рублей. На два вида абонемент обходился соответственно в 12,68 и 36,3 рубля, а на три вида — в 15,5 и 42,96 рубля.
Проезд в транспорте традиционно дорожает в конце года. Так, 18 декабря 2019-го цену на эту услугу
Дорожает проезд и в других регионах Беларуси. С 29 ноября стоимость талона
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Проезд в транспорте традионно дорожает в конце года.
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