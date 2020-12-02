Источник материала: Tut.by

В Витебской области с 3 декабря подорожает проезд в общественном транспорте — талончик будет стоить 70 копеек. Проездной на месяц на три вида транспорта обойдется в 50 с лишним рублей. Соответствующее решение принял облисполком.





Талончик дорожает на 10 копеек — с 60 до 70 копеек.

Проездной на один вид транспорта на 10 дней в Витебске будет стоить 11 рублей 8 копеек, на месяц — 31,5 рубля. За проездной на два вида на декаду придется отдать 14 рублей 79 копеек, на месяц — 42 рубля 4 копейки. Проездной на три вида на декаду обойдется в 17 рублей 56 копеек, на месяц — в 50 рублей 12 копеек.

До этого в Витебске проездной на один вид транспорта на декаду стоил 9,5 рубля, на месяц — 27 рублей. На два вида абонемент обходился соответственно в 12,68 и 36,3 рубля, а на три вида — в 15,5 и 42,96 рубля.

Проезд в транспорте традиционно дорожает в конце года. Так, 18 декабря 2019-го цену на эту услугу подняли с 55 до 60 копеек, а в ноябре 2018-го — с 50 до 55 копеек.

Дорожает проезд и в других регионах Беларуси. С 29 ноября стоимость талона выросла в Гродненской и Гомельской областях, а с 1 декабря — Бресте подорожал проезд в общественном транспорте">в Бресте. Там талончик в обычных автобусах и троллейбусах тоже подорожал с 60 до 70 копеек.

В Минске поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек (сейчас — 65). В экспрессных автобусах — 90. При продаже водителем талон будет стоить 80 копеек, а в автобусах-экспресс — 95. Жетон в метро будет стоить 80 копеек.