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Смертельный таран в Трире: число жертв увеличилось – видео
02.12.2020 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жители Трира оставляют свечи возле памятника Порта Нигра, чтобы почтить память жертв смертельного тарана, который произошел накануне. Автомобиль на высокой скорости
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
В результате инцидента пять человек погибли, жертвам было от девяти месяцев до 73 лет. Более 15 человек пострадали, некоторые сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
Виновник смертельного ДТП попытался скрыться, но его задержали. Арестованный водитель – житель Германии, ему 51 год. По данным полиции во время инцидента подозреваемый был пьян, в его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя. Подозреваемого допрашивают, но мотивы смертельного тарана до сих пор не выяснены, расследование продолжается.
На пресс-конференции старший прокурор Питер Фритцен заявил, что смертельный инцидент с тараном был умышленным и добавил, что к разбирательству будет привлечен психиатр.
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