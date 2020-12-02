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Смертельный таран в Трире: число жертв увеличилось – видео

02.12.2020 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жители Трира оставляют свечи возле памятника Порта Нигра, чтобы почтить память жертв смертельного тарана, который произошел накануне. Автомобиль на высокой скорости проехал по пешеходной зоне в самом центре города и сбил людей.

© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Прокурор рассказал о совершившем наезд на людей в Трире

В результате инцидента пять человек погибли, жертвам было от девяти месяцев до 73 лет. Более 15 человек пострадали, некоторые сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Виновник смертельного ДТП попытался скрыться, но его задержали. Арестованный водитель – житель Германии, ему 51 год. По данным полиции во время инцидента подозреваемый был пьян, в его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя. Подозреваемого допрашивают, но мотивы смертельного тарана до сих пор не выяснены, расследование продолжается.

На пресс-конференции старший прокурор Питер Фритцен заявил, что смертельный инцидент с тараном был умышленным и добавил, что к разбирательству будет привлечен психиатр.

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Число погибших при наезде на пешеходов в Трире выросло до пяти, более пятнадцати человек пострадали. Мотивы виновника ДТП до сих пор не выяснены, а само...
 
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