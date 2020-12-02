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5 действенных способов замедлить преждевременное старение

02.12.2020 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Никто не может остановить ход времени, но замедлить возрастные изменения во внешности и здоровье все-таки возможно. То, как стареет человек, наполовину связано с ДНК, в то время как другая половина зависит от ежедневных привычек и образа жизни в целом.

© Sputnik / Павел Бедняков
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Перехитрить время и скинуть несколько лет можно при помощи спорта и правильного питания. Но об этом догадывается каждый из вас. А какие малоизвестные способы также могут остановить преждевременное старение - читайте в подборке Sputnik.

Ягодный рацион

Свободные радикалы - главные враги кожи. Но их появлению способствует то, что окружает вас ежедневно: ультрафиолетовые лучи, плохая экология, курение (даже пассивное), и конечно, стресс. Хорошая новость в том, что бороться со всеми "вредностями" помогают ягоды, содержащие приличный заряд антиоксидантов.

Витамин D

"Солнечный" витамин можно получать не только из естественного источника, но и из аптечных препаратов. Но перед тем, как бежать в ближайшую аптеку, посоветуйтесь с врачом. Опытный специалист назначит анализ и пропишет нужную для вас дозировку.

Питьевой режим

Хорошая привычка пить воду до сих пор остается настоящим вызовом для некоторых людей. Но стоит принять его, ведь человеческий организм на 70-80% состоит из воды, и чем старше вы становитесь, тем скорее теряете ее - вот откуда берутся морщины.

© Pixabay
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Без стресса

Стрессовые ситуации заставляют вас стареть быстрее, так как организм начинает выделять кортизол.  Из-за этого сужаются артерии, снижается концентрация кислорода в крови. И тут на сцену выходят свободные радикалы, которые просыпаются во время стресса и запускают процессы старения.

Полноценный отдых

Прекрасная новость: ленивый досуг замедляет преждевременное старение. Не пренебрегайте массажем, который делает кожу эластичной и наполняет организм кислородом. Также не забывайте про полноценный сон, ведь "сонный гормон"  - мелатонин - подарит вам омолаживающий эффект.

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Остановить время неподвластно никому, однако замедлить старение может любой желающий. Как сделать это правильно - читайте в подборке Sputnik.
 
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