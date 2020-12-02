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Головченко рассказал о возможных вариантах изменения декретного отпуска
02.12.2020 14:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Вопрос о декретном отпуске поднял депутат Игорь Марзалюк от имени своих избирательниц, ссылаясь на их обеспокоенность об отмене трехлетнего декретного отпуска. Женщины хотят сидеть дома и рожать, а не думать о карьере.
"Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом", - сказал Роман Головченко.
Премьер-министр обратил внимание, что один из вариантов модификации – оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он также не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.
Головченко отметил, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей, передает БелТА.
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Вопрос о декретном отпуске поднял депутат Игорь Марзалюк от имени своих избирательниц, ссылаясь на их обеспокоенность об отмене трехлетнего декретного отпуска....
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