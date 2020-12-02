Головченко рассказал о возможных вариантах изменения декретного отпуска

Источник материала: Ежедневник

Вопрос о декретном отпуске поднял депутат Игорь Марзалюк от имени своих избирательниц, ссылаясь на их обеспокоенность об отмене трехлетнего декретного отпуска. Женщины хотят сидеть дома и рожать, а не думать о карьере.

"Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание, что один из вариантов модификации – оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он также не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.

Головченко отметил, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей, передает БелТА.