ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головченко рассказал о возможных вариантах изменения декретного отпуска

02.12.2020 14:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Вопрос о декретном отпуске поднял депутат Игорь Марзалюк от имени своих избирательниц, ссылаясь на их обеспокоенность об отмене трехлетнего декретного отпуска. Женщины хотят сидеть дома и рожать, а не думать о карьере.

"Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание, что один из вариантов модификации – оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он также не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.

Головченко отметил, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей, передает БелТА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос о декретном отпуске поднял депутат Игорь Марзалюк от имени своих избирательниц, ссылаясь на их обеспокоенность об отмене трехлетнего декретного отпуска....
 
Новости дня
Новости разные
 
Появился сайт с письмом провластных спортсменов. Пока под ним 55 подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика