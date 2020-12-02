Проезд в Минске подорожает

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Если покупать талон у водителя наземного транспорта, то цена, как обычно, будет больше на 5 копеек.

На 15% подорожают проездные документы.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 0,01 рубля за 1 километр.



Что в итоге?

Дата изменения тарифов пока не названа. Решение Мингорисполкома о повышении тарифа вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

До этого стоимость проезда в столичном общественном транспорте повышалась в декабре 2019 года и одна поездка подорожала тогда на 5 копеек.