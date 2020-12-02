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Проезд в Минске подорожает
Источник материала: Myfin
Если покупать талон у водителя наземного транспорта, то цена, как обычно, будет больше на 5 копеек.
На 15% подорожают проездные документы.
Тариф на проезд
в пригородном транспорте увеличится
на 0,01 рубля за 1 километр.
Что в итоге?
Дата изменения тарифов пока не названа. Решение Мингорисполкома о повышении тарифа вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале.
До этого стоимость проезда в столичном общественном транспорте повышалась в декабре 2019 года и одна поездка подорожала тогда на 5 копеек.
Источник: Myfin.by
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В Минске проезд в городском общественном транспорте подорожает на 10 копеек. Об этом сообщает Telegram-канал Минск. Официально . Одна поездка в автобусах в обычном...
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