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Проезд в Минске подорожает

02.12.2020 14:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Если покупать талон у водителя наземного транспорта, то цена, как обычно, будет больше на 5 копеек.

На 15% подорожают проездные документы.

Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 0,01 рубля за 1 километр.

Что в итоге?

Дата изменения тарифов пока не названа. Решение Мингорисполкома о повышении тарифа вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

До этого стоимость проезда в столичном общественном транспорте повышалась в декабре 2019 года и одна поездка подорожала тогда на 5 копеек.

Источник: Myfin.by
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В Минске проезд в городском общественном транспорте подорожает на 10 копеек. Об этом сообщает Telegram-канал Минск. Официально . Одна поездка в автобусах в обычном...
 
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