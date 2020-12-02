Белорусский рубль рекордно девальвировался к евро

Валютная корзина продемонстрировала максимальный дневной прирост за последние три месяца. Сегодня её значение подскочило на 0,52% до максимума за 78 дней.





Курс доллара снизился на 0,0024 BYN до 2,5881 BYN/USD и покинул максимум за 26 дней. Доллар притормозил впервые после серии из шести укреплений подряд, за время которой его курс вырос на 0,0391 BYN.





Курс евро подскочил сразу на 0,0249 BYN до 3,1249 BYN/EUR и оказался на максимуме ровно за 90 дней. Евро дорожает уже седьмой раз. Суммарное укрепление составило 0,0965 BYN.





До сегодняшнего дня евро шесть раз подряд укреплялся вместе с долларом..





Курс российского рубля вырос на 0,0261 BYN до 3,4247 BYN/100 RUB. Рубль РФ подорожал до максимума за 76 дней.





Сегодня российская валюта укрепилась к белорусской уже 11-й раз за последние 13 торговых сессий.





Итоги ноября 2020

За последний осенний месяц белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару, но девальвировался к евро и российскому рублю:





курс доллара −0,0479 BYN (−1,82%);

курс евро +0,0209 BYN (+0,68%);

курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);

валютная корзина +0,62%.





Центробанк России

Российский рубль существенно подорожал к доллару на торгах Московской биржи. Для Банка России это послужило сигналом для того, чтобы опустить официальный курс доллара на завтра сразу на 71 копейку до 75,6151 RUB/USD.





Официальный курс евро при этом снизился менее чем на полкопейки до 91,3052 RUB/EUR.





Итоги ноября 2020 на валютном рынке РФ

Российский рубль существенно подорожал к евро и ещё больше к доллару по итогам месяца:





курс доллара -3,1324 RUB (-3,95%);

курс евро -1,4247 RUB (-1,54%). Напомним, что 2 ноября ЦБ повысил курс евро до исторического максимума.



