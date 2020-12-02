







По данным МВД, после жесточайшего подавления протестов после выборов и продолжающегося до сих пор насилия и правового дефолта, из страны в Польшу, Украину и Литву уехало более 13 тысяч беларусских граждан. Наиболее массовым стал исход в Польшу - туда выехало около 10 тысяч беларусов.





Абсолютное большинстко из них бежали из страны по гуманитарным коридорам, спасаясь от преследования правящиго режима.





А теперь власти вдруг обеспокоились, что таким образом кроме ОМОНа и пенсионеров в стране скоро никого не останется. И намерены как-то решать эту проблему.





В Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов", заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года.





"Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение так называемой утечки мозгов", – заявил Головченко.





Кроме того, по его словам, правительство будет работать над стимулированием притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.





Конечно, в такой ситуации, как сейчас, в Беларусь рискнут приехать разве что несчастные граждане Северной Кореи, если их, конечно, отпустят





Что же касается - остановить "утечку мозгов", то учитывая, что этот режим умеет "решать вопросы" только силой, можно предположить, что власти хотят придумать что-то вроде "железного занавеса". Хотя при открытой границе с Россией, чтобы они не придумали, оставить исход можно будет только в том случае, если уйдет эта власть.





Но такой вариант Головченко вряд ли рассматривает. А зря - это единственный способ.