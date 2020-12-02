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Путин надеется на политическую зрелость белорусского народа
Источник материала: Партизан
И вновь делает вид, что возможен диалог Лукашенко и оппозиции, пока лидеры протестов сидят в тюрьмах.
Россия обеспокоена вмешательством извне во внутренние дела Беларуси, надеется на то, что народ страны сможет самостоятельно решить все внутриполитические вопросы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Беспокоит вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать народам возможность самим разобраться с вопросами, которые представляют для них интерес", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.
Он подчеркнул, что внешнее вмешательство всегда объясняют лучшим намерениями. "А, как известно, хорошими намерениями вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут хорошие намерения, вмешательство в дела других государств", - добавил президент.
"Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить диалог со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что "не сомневается в том, что это получится, в том числе имея в виду политический опыт президента Беларуси".
Он отметил, что в предвыборной ситуации "довольно часто возникают различные движения, конфликты", это нормальная ситуация, однако внешнего вмешательства быть не должно.
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И вновь делает вид, что возможен диалог Лукашенко и оппозиции, пока лидеры протестов сидят в тюрьмах.
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