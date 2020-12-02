"Спросили, кто сидел на "сутках", и отправили обратно в автобус"

Гомельского историка Евгения Маликова, которого уволили из БелГУТа после участия в мирных акциях протеста, 30 ноября призвали на военные сборы. Там он должен был быть находиться в течение 25 дней, но спустя сутки его отправили домой.





рассказал в соцсетях. Как так получилось, онв соцсетях.





Накануне мужчина готовился к сборам: отправил кота к друзьям, приготовил еду в дорогу, перечитал советы от бывших участников военных сборов и собрал рюкзак.





Но по прибытии в часть у "резервистов" поинтересовались, кто участвовал в митингах и отбывал «сутки», и посоветовали не скрывать - дескать, все равно пробьют и все выяснят.





Тогда Евгений и вышел из шеренги, после чего его отправили обратно в автобус.





«Учитывая мой послужной список, кажется, я догадываюсь, почему так и остался сидеть в автобусе…





Выскажу осторожное мнение: прошлый опыт призывов показал идеологам воинской части, что на занятиях по политподготовке (или как она там у них называется) при наличии клиента 23.34, идеологи абсолютно проигрывают битву за души военнообязанных.





Видимо, побоялись не выдержать идеологической конкуренции», — пишет Маликов.













По его словам, в военкомате его предупредили, что могут и не забрать: группа разделится на две части — основная и резерв. Так и получилось. Из 26 человек 18 поехали на сборы, остальные 8, включая Евгения, попали в резерв.





«Ну что, блин, дожился, теперь даже и в армию брать не хотят. А я же говорил девушкам, что под Новый 2021 год приму присягу, отслужу как надо и вернусь, буду после этого 100% мужиком, призывал их ждать…» — пишет Евгений.





Впрочем, историк не исключает, что в марте его призовут вновь. А пока намерен провести ближайшие три месяца с пользой и посвятить время научным исследованиям.