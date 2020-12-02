ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Спросили, кто сидел на "сутках", и отправили обратно в автобус"

02.12.2020 14:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Не знаете, как избежать военных сборов? "Рецепт" прост - участие в протестах.

"Спросили, кто сидел на "сутках", и отправили обратно в автобус"
Гомельского историка Евгения Маликова, которого уволили из БелГУТа после участия в мирных акциях протеста, 30 ноября призвали на военные сборы. Там он должен был быть находиться в течение 25 дней, но спустя сутки его отправили домой. 

Как так получилось, он рассказал в соцсетях.

Накануне мужчина готовился к сборам: отправил кота к друзьям, приготовил еду в дорогу, перечитал советы от бывших участников военных сборов и собрал рюкзак. 

Но по прибытии в часть у "резервистов" поинтересовались, кто участвовал в митингах и отбывал «сутки», и посоветовали не скрывать - дескать, все равно пробьют и все выяснят. 

Тогда Евгений и вышел из шеренги, после чего его отправили обратно в автобус.

«Учитывая мой послужной список, кажется, я догадываюсь, почему так и остался сидеть в автобусе… 

Выскажу осторожное мнение: прошлый опыт призывов показал идеологам воинской части, что на занятиях по политподготовке (или как она там у них называется) при наличии клиента 23.34, идеологи абсолютно проигрывают битву за души военнообязанных

Видимо, побоялись не выдержать идеологической конкуренции», — пишет Маликов.



По его словам, в военкомате его предупредили, что могут и не забрать: группа разделится на две части — основная и резерв. Так и получилось. Из 26 человек 18 поехали на сборы, остальные 8, включая Евгения, попали в резерв.

«Ну что, блин, дожился, теперь даже и в армию брать не хотят. А я же говорил девушкам, что под Новый 2021 год приму присягу, отслужу как надо и вернусь, буду после этого 100% мужиком, призывал их ждать…» — пишет Евгений.

Впрочем, историк не исключает, что в марте его призовут вновь. А пока намерен провести ближайшие три месяца с пользой и посвятить время научным исследованиям.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не знаете, как избежать военных сборов? "Рецепт" прост - участие в протестах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты напомнили о полезных продуктах, которые делают питание правильным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика