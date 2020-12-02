Зима в странах Содружества вступила в свои права

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мороз минус три, переменная облачность, на дорогах – гололедица. К вечеру в Москве немного похолодает. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

До плюс двух градусов обещают синоптики в Алматы днем, сообщает корреспондент Кирилл Харламов. С утра в мегаполисе небольшой минус. В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение. В Северо-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской областях ожидается туман. В Туркестанской – ветер до 20 метров в секунду. В Акмолинской и Мангистауской – низовая метель и гололед.

Общественники Актау предлагают усилить контроль за состоянием окружающей среды. Один из жителей снял на видео участок дороги на родоновый источник у озера Караколь. Мужчина задает вопрос правоохранителям: почему за выброс мусора никого не наказывают, а за съемки фламинго выписывают штраф. Речь идет о недавнем случае, когда за полет дрона над птицами любитель-орнитолог был вынужден заплатить в госказну.

Туманная неделя в Армении продолжается. Во всех регионах страны мороз и без осадков, передает корреспондент Арпи Меликян. В столице плюс восемь, вечером столбики термометра опускаются до нуля. МЧС Армении призвало водителей быть особенно внимательными на трассах. В условиях плохой видимости число ДТП резко увеличилось. Накануне в Арагацотнской области легковушка врезалась в дорожное заграждение и загорелась. Погибли водитель и два пассажира. Еще два пассажира были госпитализированы в медцентр «Талина» до приезда спасателей.

Снег и до девяти градусов мороза ожидается сегодня в Беларуси, рассказала корреспондент Инна Согалович. На дорогах возможен гололед. В Минске погодные условия пока позволяют использовать половину парка коммунальной техники. За городом же очень снежно. Таких лесных пейзажей белорусы не видели уже несколько лет. Для охотников сейчас лучшее время проверить свои навыки, ведь выследить дичь зимой гораздо сложнее.