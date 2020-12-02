Путин: на Беларусь оказывается беспрецедентное давление извне

Открывая сегодня заседание Совета Организации Договора о коллективной безопасности президент России Владимир Путин рассказал об обстановке на пространстве, «входящем в сферу ответственности ОДКБ».





По его словам, передает пресс-служба Кремля, ситуация «складывалась не без проблем и в целом была неспокойной».

В частности он отметил «вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии».

Фото пресс-службы Кремля