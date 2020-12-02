Новый мини-сериал HBO стартовал лучше, чем в свое время хит телеканала «Игра престолов»

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Новый мини-сериал HBO «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом стартовал лучше, чем в свое время хит этого телеканала «Игра престолов». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Первый эпизод мини-сериала HBO «Отыграть назад» (The Undoing в оригинале) посмотрели 2,78 миллиона зрителей только на платном британском телеканале Sky Atlantic, который владеет правами на трансляцию проектов HBO. Этот результат лучше, чем старт «Игры престолов» в 2011 году. По данным HBO, проект также показал лучший старт сезона 2020 года сетей HBO в Скандинавии и Центральной Европе.

Отмечается, что на HBO проект был запущен параллельно с сериалом «Страна Лавкрафта», но добился большего успеха за пределами США. Мини-сериал стал первым оригинальным проектом канала, просмотры которого увеличивались каждую неделю.

«Отыграть назад» — это экранизация бестселлера New York Times, книги «Ты должна была знать» Джин Ханфф Корелиц. У главной героини жизнь-мечта: квартира в верхней части Манхэттена, идеальные сын и муж, детский онколог. Сама женщина — успешный семейный терапевт, которая многих спасла от развода. Жизнь переворачивает трагедия: маму одного из детей из школы, куда ходит ее сын, обнаруживают забитой насмерть молотком в студии, а муж главной героини исчезает.