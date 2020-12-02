Сроки сдачи ЖК для белорусского посольства в Москве перенесли почти на год

Источник материала: Tut.by

Срок сдачи жилого комплекса для посольства Беларуси в Москве переносится почти на год — теперь сдать его планируют в октябре 2021-го. Что уже сделано и что еще нужно сделать, рассказывает газета «На стройках Минска» .



Изображение: «Белгоспроект»

21-этажный жилой комплекс посольства Беларуси строят на основании указа Александра Лукашенко от 2014 года. Дом появится в Погонном проезде, 7. Это район Богородское в Восточном административном округе.



Изображение: «Яндекс. Карты»

Строительство началось весной 2019 года и должно завершиться в конце 2020-го, но сроки перенесли на октябрь 2021-го.

По словам прораба генподрядного филиала «СУ-13» ОАО «Стройтрест № 4» Александра Коваленко, почти год строители потеряли из-за внесения корректировок и повторного согласования ПСД в связи с выявленным несоответствием грунтов, а также из-за запретов на строительные работы в период введения в Москве строгого карантина весной.

Но сейчас монолитные работы по возведению коробки 21-этажного жилого дома завершены, на три четверти от объема выполнена кирпичная кладка наружных. Полностью готова коробка пристройки, где будет располагаться ФОК, и на 90% — встроенно-пристроенный паркинг. Прокладываются внутренние сети водопровода и канализации. В ноябре на объект заехали субподрядчики из Беларуси, которые будут выполнять специализированные виды работ. Сейчас здесь трудится более 70 человек.

До середины января планируется полностью закрыть контур строящегося жилого комплекса, а весной приступить к черновым отделочным работам. Вот как сейчас выглядит стройка:

Изображение: «На стройках Минска»

Напомним, что строительство ЖК для посольства поручили минскому ОАО «Стройтрест № 4» (генподрядчик — СУ-13). Проект по российским нормам разработал институт «Белгоспроект». В доме будет сто квартир (в том числе квартира атташе с залом заседаний), ФОК с тренажерным залом, а также подземный паркинг на 60 машино-мест манежного типа.

На территории комплекса сделают открытую автостоянку на 26 автомобилей и места для хранения велосипедов. Для жильцов будут оборудованы две спортивные, несколько детских игровых площадок и зоны тихого отдыха на участке, примыкающем к национальному парку «Лосиный Остров». По периметру комплекса установят ограждение. Дом сдается с чистовой отделкой, в которой применят также материалы белорусского производства.

Согласно межправительственному соглашению, земельный участок под жилой комплекс белорусского посольства предоставлен Беларуси в аренду на 49 лет с арендной платой в размере одного российского рубля в год.

Взамен на это Беларусь предоставила России в аренду на 49 лет земельный участок на Коммунистической, 86, для строительства и эксплуатации здания культурно-делового центра. Сейчас там находится Дом Москвы. Арендная плата составляет один белорусский рубль в год.