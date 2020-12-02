Как не заболеть простатитом и что делать, если это случилось

Источник материала: Tut.by

Об этой мужской проблеме обычно не принято говорить вслух. На нее не жалуются друзьям и не обсуждают с коллегами по работе. К врачу многие мужчины тоже идут неохотно. Ведь это не пресловутое «копье в груди»: немного потерпим боли в паху, а там и сами пройдут. К сожалению, с простатитом все далеко не так просто, пишет talon.by .



Фото: unspalsh.com

Простатитом называют острое или хроническое воспаление предстательной железы. Простатит делится на острый бактериальный, хронический бактериальный, хронический простатит с синдромом хронической тазовой боли (CP-CPPS) и бессимптомный простатит. Распространенность этой сугубо мужской патологии в мире составляет 5−9%, на нее ежегодно приходится более 2 млн посещений больниц в США.

При этом многие исследователи и практикующие урологи считают, что частота бессимптомного простатита может быть намного выше, чем всех остальных видов. Это подтверждается тем фактом, что воспалительные клетки при биопсии простаты и лейкоциты в анализе спермы достаточно регулярно обнаруживаются у людей без каких-либо сопутствующих симптомов.

Причины простатита

Острый бактериальный простатит, как можно судить из названия, вызывается бактериями. В основном это грамотрицательные микроорганизмы — Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Enterococcus и др. Они проникают в простату различными путями: либо обратный рефлюкс по уретре (мочеиспускательному каналу) с мочой, либо путешествие по лимфатическим сосудам из воспалительного очага внутри организма.

Из более редких бактерий стоит отметить метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) и возбудители инфекций, передаваемых половым путем — гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и хламидии (Chlamydia trachomatis).

Хронический бактериальный простатит вызывается кишечной палочкой (75−80% случаев), псевдомонадами и различными патологиями мочеиспускания. Из более экзотических причин: туберкулезная палочка (Mycobacterium tuberculosis) и некоторые кандиды. Это прозвучит необычно, но хронический бактериальный простатит может провоцироваться и вирусами, в том числе ВИЧ. Ослабляя иммунитет, ВИЧ способствует распространению возбудителей различных инфекций, и простатит здесь не исключение.

Причины хронического простатита с синдромом хронической тазовой боли (CP-CPPS):

Обструкция мочевого пузыря — перекрытие его выходного отверстия;

Псевдодиссинергия — неспособность к полному расслаблению сфинктера (на уретре!) при мочеиспускании;

Нарушение сократительной способности мышц мочевого пузыря;

Закупорка семявыбрасывающего протока;

При CP-CPPS воспаление предстательной железы постепенно начинает затрагивать нервные волокна, приводя к повышению тонуса мышц тазового дна — это выражается в дискомфорте и болезненности. Наиболее распространенным местом боли является промежность (63% случаев), за ней следуют яички, лобок и половой член. При этом боль беспокоит таких пациентов намного больше, чем проблемы с мочеиспусканием.

Причины бессимптомного воспалительного простатита аналогичны причинам хронического, только без симптомов.

А если посидеть на холодном?

В некоторых научных работах изучалась связь простатита с переохлаждением ног, органов малого таза и всего организма. Установлено , что воздействие холода вызывает обострение симптомов и провоцирует их рецидив. Сидение на холодных предметах, пребывание в холодной, сырой или ветреной обстановке, ходьба босыми ногами по холодному полу — все это негативно отражается на состоянии простаты.

И наоборот: приложенное к промежности тепло (на короткое время после охлаждения, а не постоянно!), равно как и пребывание в более теплом климате, облегчает симптомы. Поэтому держите ноги в тепле и не переохлаждайтесь в целом.

Как проявляется простатит?

Типичные признаки острого бактериального простатита: повышение температуры тела, нарушение мочеиспускания, ложные и/или частые ночные позывы в туалет, болезненность внизу живота, в промежности или в проекции лобка.

Из уретры может самопроизвольно выделяться слизистый (белый) или слизисто-гнойный (темный) секрет. На этом фоне постепенно развивается озноб, общее недомогание, могут возникать боли в мышцах или в крестце. При мочеиспускании со значительным натуживанием — слабая струя.

К характерным особенностям хронического бактериального простатита относятся:

Перемежающаяся дизурия — возникающие время от времени проблемы с мочеиспусканием;

Периодическая обструкция мочевыводящих путей — невозможность сходить в туалет «по-маленькому»; состояние проходит и возникает снова и снова;

Инфекции мочевыводящих путей — однажды пролеченные, они через какое-то время возвращаются;

Люди с CP-CPPS обычно жалуются на дискомфорт или боли в области таза. Болезненность может возникать над лобком, в промежности, в области копчика или прямой кишки, в мошонке или яичках.

Но не каждая боль имеет диагностическое значение: важно ее наличие в течение как минимум 3 из 6 месяцев наблюдения без сопутствующих инфекций мочевыводящих путей. То есть болеть должно долго и упорно, причем без видимых на то причин. Дополнительно может наблюдаться боль при семяизвержении и нарушение эрекции.

Бессимптомный простатит, как следует из названия, ничем особенным себя не выдает.

Осложнения простатита

Острое и хроническое воспаление предстательной железы негативно отражается на простате и окружающих ее тканях. Среди осложнений стоит выделить обструкцию выходного отверстия мочевого пузыря — его полное перекрытие с острой задержкой мочи. Это очень опасное состояние, при котором человек вообще не может помочиться. Оно требует немедленного вызова бригады скорой помощи и неотложного лечения.

Абсцесс простаты встречается в 5% случаев и обычно возникает у людей с ослабленным иммунитетом. Это своеобразная капсула в предстательной железе, окруженная оболочкой и наполненная гнойным содержимым. Абсцесс может сопровождаться повышением температуры тела и общим недомоганием.

Бесплодие из-за рубцевания уретры или эякуляторных протоков возникает менее чем в 1% случаев. Частичное перекрытие протоков формируется у 4% мужчин.

Среди осложнений простатита также имеются рецидивирующий цистит, пиелонефрит, нарушение функции почек, генерализованная инфекция или сепсис (очень редко). Нельзя не отметить и нарушение эрекции, а следовательно, и интимной жизни. Оно возникает по различным причинам, не последними из которых являются регулярные боли в области малого таза.

Непролеченный простатит может способствовать раку простаты, который является наиболее распространенным злокачественным новообразованием среди пожилых мужчин в США и второй по частоте причиной смерти от рака у мужчин. Однако связь между простатитом и онкологией предстательной железы остается неясной: различные исследования содержат как нулевые, так и клинически значимые результаты. И все же затягивать с лечением воспаления простаты настоятельно не рекомендуется.

Как вылечить простатит?

Для этого необходимо вовремя обратиться к грамотному врачу-урологу.

В нашем обществе традиционно не принято жаловаться на «какие-то там выделения», поэтому многие мужчины ходят с простатитом годами. Постепенно острый процесс сменяется хроническим, а если «повезло», то и бессимптомным хроническим. Человек думает, что решил проблему, хотя на самом деле она никуда не исчезла.

Поэтому, не откладывая в долгий ящик, как можно скорее обратитесь к врачу при любых признаках острого или хронического простатита. Возможно, диагноз не подтвердится. Но вы будете спать намного спокойнее.

Как не заболеть простатитом?

Соблюдайте гигиену интимной области — это уменьшит количество патогенных бактерий.

При сидячей работе регулярно вставайте — длительное сидение оказывает давление на предстательную железу, что со временем приводит к ее воспалению.

Больше двигайтесь — выделите для физических упражнений хотя бы 30 минут 3 раза в неделю. Прогуляйтесь по парку в бодром темпе, выполните растяжку, побегайте или сходите в бассейн.

Пейте воду: некоторые виды простатита возникают при попадании бактерий из мочевыводящих путей в простату. И чтобы их регулярно оттуда вымывать, следует пить достаточное количество воды: около 2 литров в сутки. Но если у вас проблемы с сердцем или почками, предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Не перебарщивайте с острым: острая пища сама по себе не вызовет простатит, но может раздражать мочевой пузырь и усугублять симптомы этой болезни.

Ограничьте кофеин и алкоголь — по тем же причинам, что и острую пищу.

Поддерживайте адекватный вес: избыток массы тела вреден не только для простаты, но и для всего организма.

Не переохлаждайтесь — об этом уже было сказано в статье.

Практикуйте безопасный секс: инфекции, передающиеся половым путем, могут вызвать простатит.

Самое главное — вовремя обращайтесь к врачу! Заметили, что стали чаще бегать в туалет? Вам больно при мочеиспускании? Любой из этих симптомов является хорошим поводом для скорейшего визита к урологу.