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Как не заболеть простатитом и что делать, если это случилось
Источник материала: Tut.by
Об этой мужской проблеме обычно не принято говорить вслух. На нее не жалуются друзьям и не обсуждают с коллегами по работе. К врачу многие мужчины тоже идут неохотно. Ведь это не пресловутое «копье в груди»: немного потерпим боли в паху, а там и сами пройдут. К сожалению, с простатитом все далеко не так просто, пишет
Простатитом называют острое или хроническое воспаление предстательной железы. Простатит делится на острый бактериальный, хронический бактериальный, хронический простатит с синдромом хронической тазовой боли (CP-CPPS) и бессимптомный простатит. Распространенность этой сугубо мужской патологии в мире
При этом многие исследователи и практикующие урологи считают, что частота бессимптомного простатита может быть намного выше, чем всех остальных видов. Это подтверждается тем фактом, что воспалительные клетки при биопсии простаты и лейкоциты в анализе спермы достаточно регулярно
Причины простатита
Острый бактериальный простатит, как можно судить из названия, вызывается бактериями. В основном это грамотрицательные микроорганизмы — Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Enterococcus и др. Они проникают в простату различными путями: либо обратный рефлюкс по уретре (мочеиспускательному каналу) с мочой, либо путешествие по лимфатическим сосудам из воспалительного очага внутри организма.
Из более редких бактерий стоит отметить метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) и возбудители инфекций, передаваемых половым путем — гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и хламидии (Chlamydia trachomatis).
Хронический бактериальный простатит вызывается кишечной палочкой (75−80% случаев), псевдомонадами и различными патологиями мочеиспускания. Из более экзотических причин: туберкулезная палочка (Mycobacterium tuberculosis) и некоторые кандиды. Это прозвучит необычно, но хронический бактериальный простатит может провоцироваться и вирусами, в том числе ВИЧ. Ослабляя иммунитет, ВИЧ способствует распространению возбудителей различных инфекций, и простатит здесь не исключение.
Причины хронического простатита с синдромом хронической тазовой боли (CP-CPPS):
При CP-CPPS воспаление предстательной железы постепенно начинает затрагивать нервные волокна,
А если посидеть на холодном?
В некоторых научных работах изучалась связь простатита с переохлаждением ног, органов малого таза и всего организма.
И наоборот: приложенное к промежности тепло (на короткое время после охлаждения, а не постоянно!), равно как и пребывание в более теплом климате, облегчает симптомы. Поэтому держите ноги в тепле и не переохлаждайтесь в целом.
Как проявляется простатит?
Типичные признаки острого бактериального простатита: повышение температуры тела, нарушение мочеиспускания, ложные и/или частые ночные позывы в туалет, болезненность внизу живота, в промежности или в проекции лобка.
Из уретры может самопроизвольно выделяться слизистый (белый) или слизисто-гнойный (темный) секрет. На этом фоне постепенно развивается озноб, общее недомогание, могут возникать боли в мышцах или в крестце. При мочеиспускании со значительным натуживанием — слабая струя.
К характерным
Люди с CP-CPPS обычно жалуются на дискомфорт или боли в области таза. Болезненность может возникать над лобком, в промежности, в области копчика или прямой кишки, в мошонке или яичках.
Но не каждая боль имеет диагностическое значение: важно ее наличие в течение как минимум 3 из 6 месяцев наблюдения без сопутствующих инфекций мочевыводящих путей. То есть болеть должно долго и упорно, причем без видимых на то причин. Дополнительно может наблюдаться боль при семяизвержении и нарушение эрекции.
Бессимптомный простатит, как следует из названия, ничем особенным себя не выдает.
Осложнения простатита
Острое и хроническое воспаление предстательной железы негативно отражается на простате и окружающих ее тканях. Среди осложнений стоит выделить обструкцию выходного отверстия мочевого пузыря — его полное перекрытие с острой задержкой мочи. Это очень опасное состояние, при котором человек вообще не может помочиться. Оно требует немедленного вызова бригады скорой помощи и неотложного лечения.
Абсцесс простаты
Бесплодие из-за рубцевания уретры или эякуляторных протоков
Среди осложнений простатита также имеются рецидивирующий цистит, пиелонефрит, нарушение функции почек, генерализованная инфекция или сепсис (очень редко). Нельзя не отметить и нарушение эрекции, а следовательно, и интимной жизни. Оно возникает по различным причинам, не последними из которых являются регулярные боли в области малого таза.
Непролеченный простатит может способствовать раку простаты, который является наиболее распространенным злокачественным новообразованием среди пожилых мужчин в США и второй по частоте причиной смерти от рака у мужчин. Однако связь между простатитом и онкологией предстательной железы остается неясной: различные исследования содержат как нулевые, так и клинически значимые результаты. И все же затягивать с лечением воспаления простаты настоятельно не рекомендуется.
Как вылечить простатит?
Для этого необходимо вовремя обратиться к грамотному врачу-урологу.
В нашем обществе традиционно не принято жаловаться на «какие-то там выделения», поэтому многие мужчины ходят с простатитом годами. Постепенно острый процесс сменяется хроническим, а если «повезло», то и бессимптомным хроническим. Человек думает, что решил проблему, хотя на самом деле она никуда не исчезла.
Поэтому, не откладывая в долгий ящик, как можно скорее обратитесь к врачу при любых признаках острого или хронического простатита. Возможно, диагноз не подтвердится. Но вы будете спать намного спокойнее.
Как не заболеть простатитом?
Самое главное — вовремя обращайтесь к врачу! Заметили, что стали чаще бегать в туалет? Вам больно при мочеиспускании? Любой из этих симптомов является хорошим поводом для скорейшего визита к урологу.
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Об этой мужской проблеме обычно не принято говорить вслух. На нее не жалуются друзьям и не обсуждают с коллегами по работе.
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