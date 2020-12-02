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Премьер - про сокращение декретного отпуска: один из вариантов - оставить трехлетним, оплачивать 2 года

02.12.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство обсуждает вопрос сокращения декретного отпуска. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая в парламенте. По его словам, один из вариантов изменений — оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года, сообщает газета «Звязда». Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Перед принятием окончательного решения вопрос о сокращении декретного отпуска будет обсуждаться на диалоговых площадках на протяжении двух следующих месяцев, заявил Роман Головченко.

Напомним, 20 ноября Александр Лукашенко заявил, что «считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире». Одновременно с этим Лукашенко также сказал, что «если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине».

Позднее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, отвечая на вопрос, надо ли сокращать декретный отпуск или оставить таким же, как сейчас, заявила:

— Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу, — ответила Ирина Костевич.

Что раньше чиновники говорили про декретный отпуск

Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить декретный отпуск на один год предложил еще в 2016 году Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Впоследствии несколько раз чиновники и парламентарии то опровергали такую возможность, то говорили о ее экономической целесообразности.

В Минтруда в июне 2018 года отмечали, что декретный отпуск не намерены сокращать, «несмотря на то, что во многих странах он значительно короче, чем у нас». В июле этого года в ведомстве подтвердили, что сокращение отпуска по уходу за ребенком в ближайшее время не планируется.

В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.

Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.

 
 
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Один из вариантов изменения - оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года.
 
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