Премьер - про сокращение декретного отпуска: один из вариантов - оставить трехлетним, оплачивать 2 года

Источник материала: Tut.by

Правительство обсуждает вопрос сокращения декретного отпуска. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая в парламенте. По его словам, один из вариантов изменений — оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года, сообщает газета «Звязда». Напомним, о возможном сокращении декретного отпуска 20 ноября заговорил Александр Лукашенко.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Перед принятием окончательного решения вопрос о сокращении декретного отпуска будет обсуждаться на диалоговых площадках на протяжении двух следующих месяцев, заявил Роман Головченко.

Напомним, 20 ноября Александр Лукашенко заявил , что «считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире». Одновременно с этим Лукашенко также сказал, что «если каждая женщина не родит двоих-троих, будет как в Европе, России, Украине».

Позднее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, отвечая на вопрос, надо ли сокращать декретный отпуск или оставить таким же, как сейчас, заявила:

— Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу, — ответила Ирина Костевич.

Что раньше чиновники говорили про декретный отпуск

Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить декретный отпуск на один год предложил еще в 2016 году Кирилл Рудый, который на тот момент был помощником президента. Впоследствии несколько раз чиновники и парламентарии то опровергали такую возможность, то говорили о ее экономической целесообразности.

В Минтруда в июне 2018 года отмечали , что декретный отпуск не намерены сокращать, «несмотря на то, что во многих странах он значительно короче, чем у нас». В июле этого года в ведомстве подтвердили , что сокращение отпуска по уходу за ребенком в ближайшее время не планируется.

В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.

Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.