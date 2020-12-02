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Премьер - про сокращение декретного отпуска: один из вариантов - оставить трехлетним, оплачивать 2 года
Источник материала: Tut.by
Правительство обсуждает вопрос сокращения декретного отпуска. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко, выступая в парламенте. По его словам, один из вариантов изменений — оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года,
Перед принятием окончательного решения вопрос о сокращении декретного отпуска будет обсуждаться на диалоговых площадках на протяжении двух следующих месяцев, заявил Роман Головченко.
Напомним, 20 ноября Александр Лукашенко
Позднее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич,
— Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу, — ответила Ирина Костевич.
Что раньше чиновники говорили про декретный отпуск
Вопрос сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком обсуждается в Беларуси уже несколько лет. Уменьшить декретный отпуск на один год
В Минтруда в июне 2018 года
В нашей стране отпуск по уходу за ребенком могут предоставить одному из родителей либо другому члену семьи, который будет ухаживать за малышом, пока ему не исполнится 3 года. При этом на него будет начисляться пособие. Отпуск по уходу может быть использован полностью или частично. Кроме того, в декретном отпуске может находиться постоянно один родитель или оба по очереди.
Кроме того, изменения в Трудовой кодекс предполагают, что мужчины (при их желании) могут уходить в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней. При этом зарплата не сохраняется.
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Премьер - про сокращение декретного отпуска: один из вариантов - оставить трехлетним, оплачивать 2 года
Один из вариантов изменения - оставить декрет трехлетним, но оплачивать только два года.
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