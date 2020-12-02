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Появился сайт с письмом провластных спортсменов. Количество подписей то растет, то падает

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

При каждом заходе — новые цифры, пишет SPORT.TUT.BY.

Вслед за письмом провластных спортсменов появился соответствующий сайт с подписями. На момент появления сайта их там было 55, потом количество упало до нуля, затем выросло до 2103, а потом опять начало падать.

Появился сайт с письмом провластных спортсменов. Количество подписей то растет, то падает

Напомним, письмо провластных спортсменов появилось как ответ на открытое письмо спортсменов, призвавших прекратить насилие и провести новые выборы (на данный момент его подписало 1250 человек).

А появившийся сегодня сайт по структуре полностью повторяет сайт Свободного объединения спортсменов.

На главной странице двух сайтов размещен текст письма и количество человек его подписавших. В «шапке» двух сайтов есть пункты «Главная», «Подписи» и «Подписать письмо». А во вкладке «Подписи» находятся одинаковые по структуре таблички.

Всего в списке было 55 фамилий. Ранее заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек.

Отметим, что на момент публикации данной заметки (13.09) на сайте с письмом провластных спортсменов произошли какие-то неполадки: вкладка с подписями оказалась вообще пуста, а на главной количество подписавших отображалось как «0».

Появился сайт с письмом провластных спортсменов. Количество подписей то растет, то падает

Обновлено в 13.28

Количество подписавших выросло до 2103. Отметим, что напротив некоторых фамилий не указан вид спорта и/или достижения.

Обновлено в 13.40

Количество подписавших письмо стало падать. При каждом заходе мы видели новые цифры.

В сеть попал разговор человека, голос которого похож на голос чиновника Минспорта

 
 
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