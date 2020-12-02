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Фотофакт. В Солигорске для пациентов поставили палатки на улице
02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Укрыться от непогоды больным предлагают в палатках.
У Солигорской ЦРБ появились огромные палатки, сообщает телеграм-канал
Планируется, что в палатках смогут находиться пациенты, ожидающие своей очереди, которым ранее приходилось стоять просто на улице.
— О, да уж, абсолютный комфорт! Все условия для людей! — прокомментировал один из читателей издания. — Наверно, и в президентской поликлинике такие же поставили? Чтобы не обидеть. Всё самое лучшее — народу.
Накануне местные СМИ сообщали, что очередь на забор крови в лабораторию Солигорской поликлиники — более 100 человек, и констатировали, что учреждение оказалось не готовым к такому потоку заболевших.
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Укрыться от непогоды больным предлагают в палатках.
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