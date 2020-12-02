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Фотофакт. В Солигорске для пациентов поставили палатки на улице

02.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Укрыться от непогоды больным предлагают в палатках.

Фотофакт. В Солигорске для пациентов поставили палатки на улице

У Солигорской ЦРБ появились огромные палатки, сообщает телеграм-канал Лидер-Пресс.

Планируется, что в палатках смогут находиться пациенты, ожидающие своей очереди, которым ранее приходилось стоять просто на улице.

— О, да уж, абсолютный комфорт! Все условия для людей!  — прокомментировал один из читателей издания. — Наверно, и в президентской поликлинике такие же поставили? Чтобы не обидеть. Всё самое лучшее — народу.

Фотофакт. В Солигорске для пациентов поставили палатки на улице

Накануне местные СМИ сообщали, что очередь на забор крови в лабораторию Солигорской поликлиники — более 100 человек, и констатировали, что учреждение оказалось не готовым к такому потоку заболевших.

 
 
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Укрыться от непогоды больным предлагают в палатках.
 
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