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«Роману Бондаренко и всем, кто не дожил до победы»
Источник материала: Хартия'97
«Роману Бондаренко и всем, кто не дожил до победы»
Белорусские музыканты посвящают песни погибшим Героям Беларуси.
11 ноября на «Площади Перемен» от рук лукашистов погиб 31-летний минчанин Роман Бондаренко После этого белорусские музыканты начали посвящать свои песни ему и всем, «кто не дожил до победы», пишет
Вольны хор «Годныя песнi»
Вольны Хор посвятил свой новый альбом «Годныя песнi» Роману Бондаренко и всем белорусам, которые борются за свободу.
В альбом вошли песни и гимны белорусских авторов: Николая Ровенского, Владимира Теравского, Дмитрия Войтюшкевича, Ольги Подгайской. Там и «Пагоня», и «Муры», и «Магутны Божа».
Пит Павлов «Вараны коню»
Пит Павлов (гитарист группы N.R.M.) тоже посвятил свой новый трек «Вараны коню» Роману Бондаренко и «всем, кто не дожил до победы»:
— Гэтая песня прысвячаецца Раману Бандарэнку і ўсім беларускім хлопцам, якія выйшлі, не зважаючы на страх, і загінулі, не ўбачыўшы Перамогі. А таксама іхным жанчынам, якія ўзнялі зброю з саслабелых рук, — пишет музыкант.
Стары Ольса «Штурм замка Пулен»
— Раману Бандарэнку, які стаў чарговай ахвярай, забітай рэжымам у Беларусі, прысвячаецца.
Эта песня о героической обороне замка Пулен от нападения Тевтонского ордена в 1336 году. Жители и защитники замка посчитали, что лучше умереть и потерять всё, чем попасть в плен, жить рабами и отдать своих детей на воспитание крестоносцам.
Анна Шаркунова «Рисунки на стене»
Слова в песне белорусской певицы такие: «Ты сделал все правильно, ты светишься пламенем в каждом окне».
Pomidor/OFF — Я Выхажу
Песню посвятили Роману Бондаренко, «а также всем арестованным, пережившим пытки, убитым гражданам Республики Беларусь во время событий 2020 года, за последние 26 лет и за весь срок действия советской власти».
TOR BAND — Мацi
— Мы будзем памятаць тых, хто загiнуў у «мiрнай» краiне, — пишет группа в описании к видео.
Пахавала сына маці, больш яго ня ўбачыць.
Ён жа сам быў вінаваты, каты ёй тлумачаць.
Стала пуста ў яе хаце, сэрца стогне болем.
Толькі ведай, ведай маці, стаў сын твой героем.
Сразу Май «Сцяна 20»
«Песня-боль, песня-захапленне, песня-упэўненасць, песня-падтрымка… Для ўсіх шчырых, неабыякавых, сапраўдных светлых людзей. ✌️✊❤️ Гэтая сцяна ўпадзе, яна ўжо падае», — пишет группа.
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Белорусские музыканты посвящают песни погибшим Героям Беларуси.
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