Источник материала: Хартия'97

«Роману Бондаренко и всем, кто не дожил до победы» 1 2.12.2020, 14:10

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Белорусские музыканты посвящают песни погибшим Героям Беларуси.

11 ноября на «Площади Перемен» от рук лукашистов погиб 31-летний минчанин Роман Бондаренко После этого белорусские музыканты начали посвящать свои песни ему и всем, «кто не дожил до победы», пишет binkl.by .

Вольны хор «Годныя песнi»

Вольны Хор посвятил свой новый альбом «Годныя песнi» Роману Бондаренко и всем белорусам, которые борются за свободу.

В альбом вошли песни и гимны белорусских авторов: Николая Ровенского, Владимира Теравского, Дмитрия Войтюшкевича, Ольги Подгайской. Там и «Пагоня», и «Муры», и «Магутны Божа».

Пит Павлов «Вараны коню»

Пит Павлов (гитарист группы N.R.M.) тоже посвятил свой новый трек «Вараны коню» Роману Бондаренко и «всем, кто не дожил до победы»:

— Гэтая песня прысвячаецца Раману Бандарэнку і ўсім беларускім хлопцам, якія выйшлі, не зважаючы на страх, і загінулі, не ўбачыўшы Перамогі. А таксама іхным жанчынам, якія ўзнялі зброю з саслабелых рук, — пишет музыкант.

Стары Ольса «Штурм замка Пулен»

— Раману Бандарэнку, які стаў чарговай ахвярай, забітай рэжымам у Беларусі, прысвячаецца.

Эта песня о героической обороне замка Пулен от нападения Тевтонского ордена в 1336 году. Жители и защитники замка посчитали, что лучше умереть и потерять всё, чем попасть в плен, жить рабами и отдать своих детей на воспитание крестоносцам.

Анна Шаркунова «Рисунки на стене»

Слова в песне белорусской певицы такие: «Ты сделал все правильно, ты светишься пламенем в каждом окне».

Pomidor/OFF — Я Выхажу

Песню посвятили Роману Бондаренко, «а также всем арестованным, пережившим пытки, убитым гражданам Республики Беларусь во время событий 2020 года, за последние 26 лет и за весь срок действия советской власти».

TOR BAND — Мацi

— Мы будзем памятаць тых, хто загiнуў у «мiрнай» краiне, — пишет группа в описании к видео.

Пахавала сына маці, больш яго ня ўбачыць.

Ён жа сам быў вінаваты, каты ёй тлумачаць.

Стала пуста ў яе хаце, сэрца стогне болем.

Толькі ведай, ведай маці, стаў сын твой героем.

Сразу Май «Сцяна 20»

«Песня-боль, песня-захапленне, песня-упэўненасць, песня-падтрымка… Для ўсіх шчырых, неабыякавых, сапраўдных светлых людзей. ✌️✊❤️ Гэтая сцяна ўпадзе, яна ўжо падае», — пишет группа.

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