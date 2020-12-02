Источник материала: Хартия'97

Лукашисты озаботились утечкой мозгов 14 2.12.2020, 14:01

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Будет изменено законодательство о миграции.

В Беларуси будут работать над предотвращением «утечки мозгов», заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня в «палате представителей», представляя программу деятельности правительства, передает БелТА .

«Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего, молодежи, придания внешней миграции возвратного характера, предотвращения так называемой утечки мозгов», - сказал Роман Головченко.

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