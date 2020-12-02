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Белорусские рабочие уходят в стачку
Источник материала: Хартия'97
Белорусские рабочие уходят в стачку
Каждый день появляются новые герои.
Белорусские рабочие каждый день уходят в стачку, сообщает телеграм-канал
Еще один смелый рабочий, сушильщик ОАО «Березастройматериалы» Олег Скребец, присоединился к стачке.
Также очередной представитель ОАО «Стройтрест N3», электрогазосварщик СУ-95 Дружинин Алексей Семенович, присоединился к общенациональной стачке.
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Каждый день появляются новые герои.
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