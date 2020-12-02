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Белорусские рабочие уходят в стачку

02.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские рабочие уходят в стачку

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  • 2.12.2020, 13:51
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Белорусские рабочие уходят в стачку
Иллюстративное фото

Каждый день появляются новые герои.

Белорусские рабочие каждый день уходят в стачку, сообщает телеграм-канал «РАБКОР».

Еще один смелый рабочий, сушильщик ОАО «Березастройматериалы» Олег Скребец, присоединился к стачке.


Олег Скребец

Также очередной представитель ОАО «Стройтрест N3», электрогазосварщик СУ-95 Дружинин Алексей Семенович, присоединился к общенациональной стачке.


Дружинин Алексей
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