ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский госсектор копит токсичные долги и складские запасы

02.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусский госсектор копит токсичные долги и складские запасы

  • 2.12.2020, 13:29
  • 1,659
Белорусский госсектор копит токсичные долги и складские запасы

Без реформ предприятия застывают в развитии.

Власти проанализировали основные показатели госсектора. Без реформ предприятия застывают в развитии, что в динамичном мире равносильно медленной смерти, пишут banki24.by.

Раз в квартал чиновники выпускают бюллетень о деятельности госсектора. На сегодня стала доступна информация за 9 месяцев 2020 года.

В статорганы отчитывались крупные и средние организации. Таковых на конец сентября набралось 3 191 единица.

Для сравнения: регулярную отчетность по финансам и состоянию расчетов за тот же период сдали всего 6 752 предприятия. Получается, что госсектор в Беларуси охватывает около 47,3% крупных и средних компаний.

Списочное количество работников в госсекторе в среднем за 9 месяцев составило 1,244 млн человек. При этом за тот же отрезок времени в целом на крупных и средних предприятиях были заняты 2,906 млн человек списочного состава.

Иными словами, доля госсектора в занятости составила 42,8%. Для госсектора характерна меньшая зарплата, чем в среднем по стране. За 9 месяцев начисленная зарплата по всей Беларуси составила 1 218 BYN, а отдельно по госсектору — 1 149 BYN. На складах предприятий госсектора лежит основная часть запасов готовой продукции.

Если в целом на 1 октября складские запасы составляли 5,057 млрд BYN, то в госсекторе — 2,925 млрд BYN. У белорусского госсектора традиционно более слабые финансовые показатели. Например, в целом по экономике рентабельность продаж за 9 месяцев составила 7,7%, а по госсектору — 6,9%.

В 2020 году госсектор показал чистые убытки, а не прибыль. По итогам 9 месяцев убытки в госсекторе достигли 725,8 млн BYN. Если добавить частные предприятия, то общий результат станет плюсовым — 3,049 млрд BYN. Отсюда следует, что крупные и средние частники сгенерировали почти 3,8 млрд BYN чистой прибыли.

На госсектор приходится 54,2% выручки от реализации продукции, но одновременно казенные предприятия собирают большинство проблемных долгов. На 1 октября доля госсектора в просроченной дебиторке достигла 69,3%, в просроченной кредиторке — 67,2%, в токсичных кредитах и займах — 74,5%.

В деньгах «мусорные» долги госсектора составили 5,861 млрд BYN (просроченная дебиторка), 5,243 млрд BYN (просрочка по кредиторке) и 1,746 млрд BYN (просрочка по кредитам и займам).

Также за 9 месяцев госсектор получил лишь 72,9 млн USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Это менее 6% от суммы инвестиций в белорусскую экономику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без реформ предприятия застывают в развитии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебской области с 3 декабря подорожает проезд в общественном транспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика