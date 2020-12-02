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Названы лучшие приложения и игры года
02.12.2020 14:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zdrav.expert
Приложением-победителем стал «альтернативный продукт для пользователей, которые хотят позаботиться о своем ментальном здоровье, но не готовы к медитации».
Победителей выбирали как пользователи, так и редакторы Google Play, пишет
Рейтинг Google Play в этом году возглавило приложение, созданное авторами популярного сервиса с масками MSQRD. Первое местов в уходящем 2020 году досталось Loóna – приложение для сна и отдыха.
Приложение для осознанного управления стрессом и эмоциями - Norbu – на втором месте.
Тройку лидеров замыкает приложение для работы с документами на смартфоне Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.
Распределение мест в рейтинге можно назвать вполне закономерным в условиях пандемии, из-за которой люди жили в хроническом стрессе и меняли свой рабочий график.
Высокие места в рейтинге заняли также планировщик Grid Diary, сервис видеоконференций Zoom, приложение для упражнений Calmaria, а также развлекательный сервис из Украины Reface, позволяющий заменять лица в видео.
Что касается игр, то лидером стала Genshin Impact — китайская приключенческая ролевая видеоигра с открытым миром, действие которой разворачивается в семи королевствах Тейвата.
Пользователи назвали лучшей игрой симулятор виртуальных питомцев «Мой говорящий Том: Друзья». В категории«Лучшие соревновательные игры» победила Brawlhalla от Ubisoft.
Cookies Must Die названа лучшей инди-игрой года, а «Disney: Холодные приключения» отмечена в в категории «Лучшие казуальные игры».
"Лучшей инновационной игрой" стала аркада Fancade.
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Приложением-победителем стал «альтернативный продукт для пользователей, которые хотят позаботиться о своем ментальном здоровье, но не готовы к медитации».
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