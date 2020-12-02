Путин подтвердил вмешательство России во внутренние дела Беларуси

Источник материала: АФН

Россия обеспокоена вмешательством во внутренние дела Беларуси извне и надеется на то, что белорусскому народу хватит «политической зрелости» решить вопросы самим.

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений, выстроить диалог со всеми политическими силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне», — сказал Путин, которого цитирует Интерфакс.

Он уточнил, что под вмешательством извне понимает финансовую подпитку, информационное сопровождение, политическую поддержку. Президент также подчеркнул, что народам необходимо дать возможность самим разбираться с вопросами, «которые представляют для них интерес».

Путин отметил, что внешнее вмешательство всегда объясняют лучшими намерениями. «А как известно, хорошими намерениями вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут хорошие намерения, вмешательство в дела других государств», — заявил он.

Перед выборами часто возникают «различные движения, конфликты», добавил Путин, но вмешательства извне быть не должно.

Следует заметить, что, по сути, Путин подтвердил, что Россия входит в число тех стран, которые оказывают вмешательство в ситуацию в Беларуси: Россия оказывает финансовую подпитку, информационное сопровождение и политическую поддержку.

Вмешательство России уже привело к резкой эскалации насилия в Беларуси. Решение России предоставить Беларуси финансовую поддержку в виде кредитов на $1,5 млрд. обусловило полную победу беззакония в синеокой.