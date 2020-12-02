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Власти Минска повышают стоимость проезда в общественном транспорте

02.12.2020 14:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Мингорисполком принял решение о повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщил телеграм-канал Мингорисполкома.

Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 коп. Одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 коп. Покупка талона у водителя – в 80 коп.

В автобусах-экспрессах проезд будет стоить 90 и 95 коп.

Жетон в метро будет стоить 80 коп. На 15% повысятся также цены на проездные документы. Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 коп. за 1 км.

Решение Минского горисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале РБ.

 
 
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Мингорисполком принял решение о повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщил телеграм-канал Мингорисполкома.
 
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