|
Власти Минска повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Источник материала: АФН
Мингорисполком принял решение о повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщил телеграм-канал Мингорисполкома.
Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 коп. Одна поездка в автобусах, работающих в обычном регулярном сообщении, а также троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 коп. Покупка талона у водителя – в 80 коп.
В автобусах-экспрессах проезд будет стоить 90 и 95 коп.
Жетон в метро будет стоить 80 коп. На 15% повысятся также цены на проездные документы. Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 коп. за 1 км.
Решение Минского горисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале РБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком принял решение о повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщил телеграм-канал Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)