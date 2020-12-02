ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суперневезение: под Дзержинском пять машин наехали на 31-летнего пешехода — он погиб

02.12.2020 14:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Дзержинском районе возле Фаниполя утром 2 декабря автомобиль «Фиат» сбил 31-летнего пешехода. После этого на него наехали еще четыре машины. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает mlyn.by.



Начальник отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Андрей Гладкий рассказал:

— Происшествие случилось около 07:00 на 24 километре автодороги Р1 Минск – Дзержинск, недалеко от города Фаниполь. «Фиатом» управлял 29-летний водитель, который ехал по крайней левой полосе. 31-летний пешеход, житель Лунинецкого района, перебегал проезжую часть дороги и, по словам очевидцев, громко, эмоционально разговаривал по мобильному телефону. После того, как «Фиат» сбил мужчину, на него поочередно наехали автомобили «Форд», «Ситроен», «Рено» и «Шкода». Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дзержинском районе возле Фаниполя утром 2 декабря автомобиль «Фиат» сбил 31-летнего пешехода. После этого на него наехали еще четыре машины. От полученных травм...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Минска повышают стоимость проезда в общественном транспорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика