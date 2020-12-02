"В нем не осталось человека": экс-президент Украины о Лукашенко

Свабода » сказал, что стиль работы Лукашенко является "диктаторско-административным". В то же время его воспитание основывается на принципах тоталитаризма, а не демократии и свободы. Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью Радио «» сказал, что стиль работы Лукашенко является "диктаторско-административным". В то же время его воспитание основывается на принципах тоталитаризма, а не демократии и свободы.





При этом первый президент Украины отметил, что жажда власти приводит к тому, что Лукашенко теряет в себе человека.





- В нем не осталось человека. Он весь соткан из власти, поэтому не может мыслить свою жизнь без нее,– заявил Кравчук.





Кравчук также добавил, что Лукашенко не считает белорусов гражданами, которые заслуживают уважения. Для него они являются лишь "материалом для управления".



Кравчук считает вполне реальным отъезд Лукашенко из Беларуси.

«Вряд ли у него будет нормальная жизнь, если останется в Беларуси. Может, где-то в глубинке будет меньше вражды, но активное, городское общество не сможет смириться, чтобы этот человек, принесший так много несчастья….», — считает экс-президент Украины.

«В свое время он что-то и хорошее сделал, не говорю, что он все только плохое сделал для Беларуси. Но то, что он делает в последнее время, держание за власть вопреки здравому смыслу, и жертвы, явившиеся из-за этого желания власти, — не думаю, что ему просто простят. Ему будет тяжело жить в этой среде, и он вынужден будет уехать из Беларуси», — уверен Леонид Кравчук.

По словам украинского политика, ЕС должен вмешаться в политический кризис в Беларуси и ввести жесткие санкции.

«Это надо решать не через мягкий, а через жесткий подход. Конечно, никто не хочет, чтобы пострадал белорусский народ из-за санкций и других мер. Но если нет другого пути, что делать?

Не возвращаться же к тому, что было, как хочет Лукашенко. Он заявлял: мол, потерпите один срок, на следующую каденцию я не пойду. Это он сегодня говорит. А завтра, когда придет время, он скажет, что еще хочет. Власть стала для него как наркотик. Это очень опасное дело», — выказал уверенность Леонид Кравчук.











