Маас: ЕС готов расширить санкции и ударить по столпам режима Лукашенко

Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.





Об этом, как пишет «РБК-Украина» , во время Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Политик отметил, что «поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко».