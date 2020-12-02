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Маас: ЕС готов расширить санкции и ударить по столпам режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.
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Политик отметил, что «поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко».
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Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.
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