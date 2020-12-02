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БНП: во всебелорусской стачке участвует около 200 человек

02.12.2020 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации на 2 декабря, около 200 человек вступило во всебелорусскую стачку. Об этом БелаПАН сообщил председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП) Максим Позняков.

БНП: во всебелорусской стачке участвует около 200 человек
Павел Жих, электрослесарь 3-го РУ ОАО «Беларуськалий», — один из участников стачки

По его словам, в стачке в ОАО «Беларуськалий» находится 101 человек, с учетом покинувших страну, работников других предприятий Солигорска — около 20, ОАО «Нафтан» — 13, БМЗ — 11, «Гродно Азот» — 30. «Также несколько человек бастует на БЖД и ряде других предприятий», — отметил Позняков.

«Стачечное движение пополняется. Можно сказать о волнообразном его характере — то сразу несколько человек, то небольшое затишье. То, что оно не затихло, — это точно. Думаю, что и дальше стачка будет набирать обороты. Все будет зависеть от того, как в целом в стране будут развиваться события. Мы видим, что бурный рост стачечного движения начинается после насильственных действий со стороны властей или каких-то значимых событий. В любом случае оно не затихло и будет расти», —  уверен профсоюзный лидер.

Он также отметил, что к стачке присоединяются не только мужчины, но и женщины. «И их достаточно много, и они активно участвуют», —  сказал Позняков.

 
Теги: Гродно
 
 
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По информации на 2 декабря, около 200 человек вступило во всебелорусскую стачку. Об этом БелаПАН сообщил председатель Белорусского независимого профсоюза (БНП)...
 
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