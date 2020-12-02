Маск назвал сроки высадки человека на Марсе

Источник материала: АФН

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет.

Об этом бизнесмен заявил, выступая на церемонии вручения премии немецкой медиакомпании «Аксель-Шпринген».

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — сказал Маск.

Основатель SpaceX добавил, что отправка беспилотной миссии SpaceX на Марс планируется в течение двух лет, передает РБК.

В середине июня стало известно, что SpaceX планирует построить плавучий космодром на берегу Мексиканского залива в Техасе. Оттуда, по словам Маска, должны запускаться сверхтяжелые ракеты для полетов на Луну, Марс, а также для гиперзвуковых полетов на Земле.

С этой целью Space строит космический корабль Starship. Маск опубликовал его снимок в конце сентября. До этого испытания прототипов ракет, разрабатываемых SpaceX, заканчивались неудачей. Последняя авария произошла 30 мая. Тогда опытный образец Starship взорвался спустя две минуты после запуска двигателя. Ракета была полностью уничтожена, ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки полигона Бока-Чика в районе американо-мексиканской границы.

Два других испытания, в феврале 2020 и в ноябре 2019 года, также завершились взрывами. Аварии были связаны с испытаниями топливных баков ракеты, которые заполнялись жидким азотом.

При этом SpaceX 30 мая осуществила первый в мире пилотируемый полет частной компании. Тогда корабль доставил на МКС двух американских астронавтов и вернулся на Землю. Так произошло возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после закрытия программы Space Shuttle.

16 ноября SpaceX совершила второй пилотируемый запуск. На МКС тогда отправили трех американских и одного японского астронавта.