ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог: Лукашенко не сможет разыграть сценарий Назарбаева

02.12.2020 15:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперт Дмитрий Болкунец считает, что повторить сценарий Нурсултана Назарбаева у Лукашенко не получится.



О скором уходе Александра Лукашенко от власти говорят уже не первый месяц. Некоторые склонны утверждать, что после принятия новой конституции Батька придумает для себя новую должность, которая позволит ему оставаться у дел.

Политолог Дмитрий Болкунец выразил мнение, что последнему диктатору Европы не удастся стать "почетным президентом". По мнению эксперта, Лукашенко не примет белорусская элита.

Политик настолько дискредитировал себя, что лояльности стоит ждать только от самого преданного круга силовиков. Кроме того, политическая обстановка в Белоруссии меняется крайне стремительно. Некоторые эксперты не исключают, что против Лукашенко могут выступить и силовые структуры.

Болкунец отметил, что многие чиновники уже не торопятся исполнять поручения Батьки. "Никто не ждет, что он останется у власти, в том числе и силовики", – цитирует политолога сайт Дни.ру

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что Александр Лукашенко возглавит страну в должности премьер министра. При этом новый президент Белорусии станет церемониальной фигурой, добавил журналист.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт Дмитрий Болкунец считает, что повторить сценарий Нурсултана Назарбаева у Лукашенко не получится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маас: ЕС готов расширить санкции и ударить по столпам режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика