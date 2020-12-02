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Глава МИД Германии: В ЕС готовят судебное преследование беларусских силовиков
Источник материала: Партизан
ЕС может в очередной раз расширить санкции против режима Лукашенко, если тот не начнет диалог с обществом.
Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас в обращении к участникам онлайн-конференции под названием "Минский форум".
Маас напомнил, что ЕС уже ввел два блока санкций. "Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС, - добавил он. - Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Беларуси и в конце концов начать судебное преследование виновных".
К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против официального Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе Лукашенко и представителей силовых структур.
Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. В начале декабря ЕС намерен принять уже третий блок санкций, среди которых будут и экономические.
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ЕС может в очередной раз расширить санкции против режима Лукашенко, если тот не начнет диалог с обществом.
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