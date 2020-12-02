Минчанка: двух моих пассажиров задержали в воскресенье прямо из машины

Источник материала: Onliner

Судя по словам жительницы столицы Илины, силовики продолжают практику задержаний непосредственно из машин. Минчанка рассказала о ситуации, случившейся около 16:00 в минувшее воскресенье: «Ехали на моем Mercedes GLE по Уручью, на перекрестке улиц Уручской и Острошицкой нас остановили инспекторы ГАИ, обыскали, а после вызвали ОМОН».

«Проезжали неподалеку от стройрынка, — описала подробности девушка. — Рядом каких-либо акций не было, по крайней мере мы не видели протестующих по пути. Сотрудники останавливали не все, но многие машины. Со стороны это выглядело, как „Фильтр“. После досмотра самой машины и моих двух пассажиров-парней им велели сесть в патрульный автомобиль — насколько поняла, для проверки документов и выяснения личности. Что вызвало подозрения, я не могу понять до сих пор. Как можно догадаться, вызвали ОМОН, приехал характерный бус. Парней из моей машины посадили в микроавтобус, меня трогать не стали».

По словам Илины, уже состоялся суд: «Их обвинили в „народной“ статье 23.34 КоАП. Мы собрали видеодоказательства их непричастности к каким-либо массовым мероприятиям, но они никак не повлияли на вердикт. Результат заседания: 12 и 15 суток. Конечно, намереваемся обжаловать решение суда».

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