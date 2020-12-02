Премьер-министр Головченко: из-за пандемии государство оказало поддержку экономике на 2 миллиарда рублей

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Сегодня в Палате представителей премьер-министр Роман Головченко анонсировал принятие программы развития конкуренции, сообщает БЕЛТА. Во время выступления он также рассказал о господдержке на фоне пандемии в этом году и о разработанных правительством подходах по оздоровлению проблемных госпредприятий.

О господдержке во время пандемии

Роман Головченко отметил, что, по предварительным расчетам, суммарный объем поддержки экономики на фоне пандемии составил порядка 2 млрд рублей.

— Это объем стимулов и мер, которыми государство поддержало и граждан, и организации в складывающейся непростой ситуации. Считаю, что для нашей страны эта сумма значительная, — сказал Роман Головченко.

Он также добавил, что действие указа номер 143 «О поддержке экономики» планируется продлить на полгода. Проект указа практически прошел согласования, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение Александра Лукашенко.

О подходах правительства к оздоровлению предприятий

Головченко также добавил, что правительство разработало подходы к перспективам предприятий и механизмам оздоровления.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы создать какие-то особые условия поддержки госсектора.

— То, что в республике не просто сохранились, но и развились центры компетенций в области машиностроения, приборостроения, нефтехимии, большой плюс для нашей страны. Мы имеем серьезную производственную, научно-технической базу, системообразующие предприятия, которые не только дают рабочие места, но и создают экспорт, — сказал премьер-министр.

Он отметил, что не согласен с теми, кто считает госсектор безнадежным, хотя предприятия и нуждаются в определенных мерах по оздоровлению и повышению эффективности.

В зависимости от ситуации правительство ранжировало предприятия на три категории. Первая группа (практически 80% предприятий) — платежеспособные предприятия, которые способны развиваться самостоятельно без существенной поддержки государства. Вопрос лишь в их определенном финансовом оздоровлении и улучшении менеджмента. Для этих предприятий планируется реализация пилотного проекта по созданию госкорпораций.

— Вторая группа — предприятия с высоким уровнем долговой нагрузки, что не позволяет им крепко стоять на ногах. Практически все, что они зарабатывают, уходит на обслуживание долгов. Их не так много, около 250, но они способны развиваться, поэтому нужно принимать меры по финансовому оздоровлению, — отметил Головченко.

Около 400 предприятий из третьей группы устойчиво неплатежеспособны. По мнению правительства, финансовая поддержка со стороны государства целесообразна только для 20—25 из них. Оставшейся части предприятий предстоит перепрофилирование, санация, ликвидация с управляемым перетоком рабочей силы. Премьер-министр подчеркнул, что эти люди должны быть трудоустроены. В основном в третьей группе небольшие предприятия, половина из них работает в сфере сельского хозяйства.

— Не хочу бросаться громкими заявлениями, что правительство за полгода или год решит эту задачу. Но считаю, что есть воля решать вопрос, видение, как это делать, и команда, которая готова реализовывать задачу, — резюмировал Головченко.

По информации Романа Головченко, господдержка в рамках действия указа №143 составила около 65 млн рублей, основной блок — это налоговые льготы