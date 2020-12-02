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Международная федерация волейбола утвердила систему отбора на чемпионат мира-2022

02.12.2020 15:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международная федерация волейбола утвердила систему отбора на чемпионат мира-2022

Международная федерация волейбола утвердила систему отбора на чемпионат мира 2022 года среди мужских команд. Турнир пройдёт в России.

В нём примут участие 24 сборные. Россия как страна-организатор имеет прямую путевку. В качестве действующего чемпиона мира такой же пропуск и сборной Польши. Десять путевок

будут разыграны по итогам континентальных чемпионатов 2021 года (по два

места по итогам каждого турнира). Еще 12 участников будут определены в соответствии с рейтингом по итогам сезона. Сборная Беларуси сейчас находится на 55-м месте.

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Международная федерация волейбола утвердила систему отбора на чемпионат мира 2022 года среди мужских команд. Турнир пройдёт в России. В нём примут участие 24 сборные....
 
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