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Новая Зеландия ввела режим ЧС в связи с изменением климата
Источник материала: ОНТ
В Новой Зеландии объявлена чрезвычайная ситуация из-за изменения климата. Об этом
В подготовленном правительством Новой Зеландии заявлении говорится, что экстремальная и изменчивая погода, в том числе повышение уровня моря, наводнения и лесные пожары, оказывает негативное влияние на промышленное и экономическое развитие страны, благополучие и здоровье жителей. Также в документе отмечается, что изменение климата приводит к тревожному сокращению видов животных и растений.
По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, климатический кризис – одна из величайших проблем нашего времени.
До Новой Зеландии еще 32 государства, в том числе Канада, Япония, Великобритания и Франция, уже объявили чрезвычайную ситуацию в странах и признали глобальный климатический кризис.
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В Новой Зеландии объявлена чрезвычайная ситуация из-за изменения климата. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на The Guardian. В подготовленном правительством Новой...
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