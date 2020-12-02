Новая Зеландия ввела режим ЧС в связи с изменением климата

Источник материала: ОНТ

В Новой Зеландии объявлена чрезвычайная ситуация из-за изменения климата. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на The Guardian.

В подготовленном правительством Новой Зеландии заявлении говорится, что экстремальная и изменчивая погода, в том числе повышение уровня моря, наводнения и лесные пожары, оказывает негативное влияние на промышленное и экономическое развитие страны, благополучие и здоровье жителей. Также в документе отмечается, что изменение климата приводит к тревожному сокращению видов животных и растений.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, климатический кризис – одна из величайших проблем нашего времени.

До Новой Зеландии еще 32 государства, в том числе Канада, Япония, Великобритания и Франция, уже объявили чрезвычайную ситуацию в странах и признали глобальный климатический кризис.

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