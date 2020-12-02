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Разговаривал по телефону и перебегал шестиполосную дорогу: легковая машина сбила пешехода насмерть возле Фаниполя
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль сбил человека, перебегавшего шестиполоску рядом с Фаниполем. Об этом сообщает МВД.
Трагедия произошла в среду, 2 декабря около 7 часов утра на 24-м километре автодороги Р-1 Минск-Дзержинск.
Сообщается, что 29-летний водитель Seat ехал по крайней левой полосе и наехал на 31-летнего жителя Лунинецкого района. Пострадавший умер на месте.
На месте работали сотрудники ГАИ и Следственного комитета.
В МВД также сообщили, что ранее погибший не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного перехода в качестве пешехода.
Фото: скриншот из видео МВД
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Разговаривал по телефону и перебегал шестиполосную дорогу: легковая машина сбила пешехода насмерть возле Фаниполя
Легковой автомобиль сбил человека, перебегавшего шестиполоску рядом с Фаниполем. Об этом сообщает МВД. Трагедия произошла в среду, 2 декабря около 7 часов утра на...
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