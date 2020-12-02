Разговаривал по телефону и перебегал шестиполосную дорогу: легковая машина сбила пешехода насмерть возле Фаниполя

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль сбил человека, перебегавшего шестиполоску рядом с Фаниполем. Об этом сообщает МВД.

Трагедия произошла в среду, 2 декабря около 7 часов утра на 24-м километре автодороги Р-1 Минск-Дзержинск.

Сообщается, что 29-летний водитель Seat ехал по крайней левой полосе и наехал на 31-летнего жителя Лунинецкого района. Пострадавший умер на месте.

На месте работали сотрудники ГАИ и Следственного комитета.

В МВД также сообщили, что ранее погибший не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного перехода в качестве пешехода.









Фото: скриншот из видео МВД





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