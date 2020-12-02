Футбольная Лига чемпионов: донецкий «Шахтёр» снова обыграл мадридский «Реал»

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В футбольной Лиге чемпионов стартовал пятый тур группового раунда. Вновь удивил донецкий «Шахтёр». Украинский клуб во второй раз подряд обыграл мадридский «Реал» – 2:0.

Виталий Лисакович вышел в стартовом составе московского «Локомотива» в поединке против австрийского Зальцбурга. Правда, после перерыва белорусский форвард был заменен. Российский клуб потерпел поражение – 1:3. «Бавария» прервала рекордную 15-матчевую победную серию в Лиге чемпионов. В Мадриде ничья с «Атлетико» — 1:1. «Боруссия» на своём поле уступила «Интеру» - 2:3. Главный герой поединка - нападающий Ромелу Лукаку, в активе которого два забитых мяча. «Порту» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. «Ливерпуль» нанёс поражение «Аяксу» - 1:0. Единственный мяч в этом матче на 58-й минуте забил Кёртис Джонс.

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