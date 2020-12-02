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В Зельве легковушка переехала лежащего на дороге мужчину
02.12.2020 15:43 — Разное |
В Зельве лежащего на дороге мужчину переехала легковушка. Об этом
ДТП произошло вечером 1 декабря. 63-летний мужчина оказался под колесами машины «Ауди». Пенсионер скончался на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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В Зельве лежащего на дороге мужчину переехала легковушка. Об этом информирует пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП произошло вечером 1 декабря....
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