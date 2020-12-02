|
Минск: беременная похитила из магазина косметику более чем на Br900
02.12.2020 15:43 — Разное |
В отношении беременной жительницы столицы возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники угрозыска провели расследование после обращения работников одного из торговых объектов, которые сообщили о краже косметики с прилавков. Были изучены камеры наблюдения, после чего стало ясно, что к хищению причастна ранее судимая 29-летняя минчанка. Она была задержана.
Ранее гражданка уже привлекалась за кражу из магазина в другом районе Минска. Похищенное она продала, а деньги потратила на свои нужды.
Действиям женщины будет дана правовая оценка.
Фото скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении беременной жительницы столицы возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники угрозыска провели...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)