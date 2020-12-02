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Минск: беременная похитила из магазина косметику более чем на Br900

02.12.2020 15:43 — Разное |  
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Минск: беременная похитила из магазина косметику более чем на Br900

В отношении беременной жительницы столицы возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники угрозыска провели расследование после обращения работников одного из торговых объектов, которые сообщили о краже косметики с прилавков. Были изучены камеры наблюдения, после чего стало ясно, что к хищению причастна ранее судимая 29-летняя минчанка. Она была задержана.

Ранее гражданка уже привлекалась за кражу из магазина в другом районе Минска. Похищенное она продала, а деньги потратила на свои нужды.

Действиям женщины будет дана правовая оценка.


Фото скриншот из видео

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Теги: Минск
 
 
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В отношении беременной жительницы столицы возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Сотрудники угрозыска провели...
 
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