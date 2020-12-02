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Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в матче отбора на чемпионат Европы
02.12.2020 15:43 — Разное |
Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в выездном матче отбора на чемпионат Европы со счётом 0:3.
Два мяча белоруски пропустили в первом тайме, во второй половине соперницы огорчили их еще раз с пенальти. Наша команда занимает предпоследнее место в группе, где соревнуются 5 команд. В предыдущем туре сборная Беларуси уступила команде Северной Ирландии – 2:3.
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Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в выездном матче отбора на чемпионат Европы со счётом 0:3. Два мяча белоруски пропустили в первом тайме,...
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