Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в матче отбора на чемпионат Европы

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Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в выездном матче отбора на чемпионат Европы со счётом 0:3.

Два мяча белоруски пропустили в первом тайме, во второй половине соперницы огорчили их еще раз с пенальти. Наша команда занимает предпоследнее место в группе, где соревнуются 5 команд. В предыдущем туре сборная Беларуси уступила команде Северной Ирландии – 2:3.

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