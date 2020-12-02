ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в матче отбора на чемпионат Европы

02.12.2020 15:43 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в матче отбора на чемпионат Европы

Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в выездном матче отбора на чемпионат Европы со счётом 0:3.

Два мяча белоруски пропустили в первом тайме, во второй половине соперницы огорчили их еще раз с пенальти. Наша команда занимает предпоследнее место в группе, где соревнуются 5 команд. В предыдущем туре сборная Беларуси уступила команде Северной Ирландии – 2:3.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по футболу уступила команде Уэльса в выездном матче отбора на чемпионат Европы со счётом 0:3. Два мяча белоруски пропустили в первом тайме,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На участке под Минском случился пожар. А при чем тут Дмитрий Шакута?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика