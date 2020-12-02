ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слуга королевы обокрал Букингемский дворец и придворных на 100 тысяч фунтов

02.12.2020 15:43 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Слуга королевы обокрал Букингемский дворец и придворных на 100 тысяч фунтов

Сотрудник официальной лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II украл из дворца десятки предметов, общая стоимость которых оценили в 100 тысяч фунтов стерлингов. Историю рассказывает Daily Mail.

37-летний Адамо Канто около пяти лет работал в Букингемском дворце. Во время введенного в начале пандемии COVID-19 локдауна, мужчине были доверены дополнительные обязанности по уборке. Канто воспользовался этим и обокрал комнату постельного белья, шкафы с вещами придворных, кладовую герцога Йоркского, магазины при Королевской галерее и дворце, а также билетную кассу Королевской коллекции. Некоторые из похищенных предметов все еще не найдены.

Среди прочего слуга украл медаль Почетнейшего ордена Бани, знак командора Королевского викторианского ордена, а также подписанные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Канто успел продать на интернет-аукционе eBay 37 похищенных предметов. Суммарная выручка слуги составила 7,7 тысячи фунтов стерлингов.

11 июня во время подготовки к параду в честь дня рождения королевы была замечена пропажа части вещей. После безуспешных поисков, слуги обратились в полицию. Вскоре вор был задержан.

Адамо Канто был освобожден судом под залог до вынесения приговора. Бывшему слуге королевы грозит лишение свободы.

Фото: PA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник официальной лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II украл из дворца десятки предметов, общая стоимость которых оценили в 100 тысяч...
 
Новости дня
Новости разные
 
На участке под Минском случился пожар. А при чем тут Дмитрий Шакута?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика