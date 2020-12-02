Слуга королевы обокрал Букингемский дворец и придворных на 100 тысяч фунтов

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Сотрудник официальной лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II украл из дворца десятки предметов, общая стоимость которых оценили в 100 тысяч фунтов стерлингов. Историю рассказывает Daily Mail.

37-летний Адамо Канто около пяти лет работал в Букингемском дворце. Во время введенного в начале пандемии COVID-19 локдауна, мужчине были доверены дополнительные обязанности по уборке. Канто воспользовался этим и обокрал комнату постельного белья, шкафы с вещами придворных, кладовую герцога Йоркского, магазины при Королевской галерее и дворце, а также билетную кассу Королевской коллекции. Некоторые из похищенных предметов все еще не найдены.

Среди прочего слуга украл медаль Почетнейшего ордена Бани, знак командора Королевского викторианского ордена, а также подписанные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Канто успел продать на интернет-аукционе eBay 37 похищенных предметов. Суммарная выручка слуги составила 7,7 тысячи фунтов стерлингов.

11 июня во время подготовки к параду в честь дня рождения королевы была замечена пропажа части вещей. После безуспешных поисков, слуги обратились в полицию. Вскоре вор был задержан.

Адамо Канто был освобожден судом под залог до вынесения приговора. Бывшему слуге королевы грозит лишение свободы.

Фото: PA

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