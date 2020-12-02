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КХЛ: игроки минского «Динамо» одержали победу над командой нижнекамского «Нефтехимика»
02.12.2020 15:43 — Разное |
Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу в выездном матче с нижнекамским «Нефтехимиком» в чемпионате КХЛ со счётом 5:1.
По две заброшенные шайбы в активе Егора Шаранговича и Шэйна Принса, также отличился Игорь Мартынов. Единственный точный бросок в составе «Нефтехимика» у бывшего нападающего «Динамо» Андрея Костицына. Минчане вышли на четвертое место в Западной конференции. Завтра белорусский клуб завершит выездную серию матчем против московского ЦСКА.
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу в выездном матче с нижнекамским «Нефтехимиком» в чемпионате КХЛ со счётом 5:1. По две заброшенные шайбы в...
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