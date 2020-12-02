КХЛ: игроки минского «Динамо» одержали победу над командой нижнекамского «Нефтехимика»

Источник материала:

Хоккеисты минского «Динамо» одержали уверенную победу в выездном матче с нижнекамским «Нефтехимиком» в чемпионате КХЛ со счётом 5:1.

По две заброшенные шайбы в активе Егора Шаранговича и Шэйна Принса, также отличился Игорь Мартынов. Единственный точный бросок в составе «Нефтехимика» у бывшего нападающего «Динамо» Андрея Костицына. Минчане вышли на четвертое место в Западной конференции. Завтра белорусский клуб завершит выездную серию матчем против московского ЦСКА.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram